McLaren anuncia renovação de contrato com Norris até temporada 2025 da Fórmula 1

09/02/2022 | 10:00



A temporada 2022 da Fórmula 1 ainda nem começou, nem mesmo os testes de pré-temporada, e a McLaren já está de olho nos próximos anos. A escuderia inglesa se antecipou e anunciou nesta quarta-feira que renovou o contrato do britânico Lando Norris até o final de 2025. Com o acordo, a relação entre as duas partes se estende para um total de cinco anos.

No ano passado, no GP de Mônaco, a McLaren tinha anunciado que exerceu a opção de estender o contrato do piloto britânico por "múltiplos anos". Agora, a equipe confirma que Norris "se comprometeu com um novo acordo de quatro anos, começando em 2022".

"A oportunidade de estender a nossa parceria com Lando reflete não só o nosso comprometimento, mas a nossa crença e confiança no talento dele", disse Andreas Seidl, chefe da McLaren. "É também um forte sinal da confiança e comprometimento de Lando conosco como equipe e da nossa jornada no campeonato do mundo", prosseguiu.

"Lando mostrou um crescimento impressionante como piloto na Fórmula 1 nos últimos quatro anos e foi uma parte instrumental no momento e na performance da equipe", apontou. "Ainda estamos na nossa jornada para lutar na ponta, e Lando é um elemento chave no nosso plano, então assegurá-lo, ao lado de Daniel e da nossa liderança sênior, nos dá a estabilidade a continuidade para construirmos nossos objetivos compartilhados de campeonatos mundiais", completou Seidl.

Norris destacou o seu amor pela McLaren e avaliou que conseguiu dar um grande passo em termos de performance no ano passado. Em 2021, o piloto de 22 anos conseguiu uma pole e quatro pódios para fechar o ano na sexta colocação do Mundial.

Na realidade, desde que chegou à Fórmula 1 em 2019, o britânico mostrou crescimento em todos os anos. Tratado pela McLaren desde a adolescência como joia, Norris foi de coadjuvante promissor do espanhol Carlos Sainz Jr. no primeiro ano, emparelhou a disputa em 2020 e foi ao pódio e, em 2021, liderou a equipe tendo ao lado o australiano Daniel Ricciardo.

"As equipes são sobre pessoas, e eu amo as pessoas e me sinto em casa na McLaren. Eu cresci nesta equipe e faço parte dessa jornada", começou dizendo Norris. "A temporada passada foi mais um grande passo, tanto na minha carreira quanto no desempenho do time. Vejo e sinto todo o trabalho, investimento e empenho para que o time esteja em condições de disputar vitórias e títulos no futuro. Isso tudo me dá uma enorme confiança. Então foi uma decisão natural em renovar o nosso relacionamento pelos próximos anos", resumiu.

A McLaren apresenta o carro para 2022 nesta sexta-feira. A pré-temporada começa mais tarde, entre os dias 23 e 25 deste mês, em Barcelona, antes de uma última sessão, no Bahrein, entre 10 e 12 de março. O campeonato começa também no circuito barenita de Sakhir, uma semana mais tarde.