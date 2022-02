Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB22

09/02/2022 | 00:10



Noite de eliminação no BBB22! Nesta terça-feira, dia 8, Naiara Azevedo deixou o programa com 57,77 por cento dos votos. A sister estava disputando o paredão com Douglas Silva e Arthur Aguiar.

A cantora teve uma trajetória polêmica no programa. Pediu para sair logo no primeiro paredão da edição, mas depois se arrependeu. Protagonizou intrigas e até levou bronca de alguns participantes por estar sempre se colocando no centro das situações.

Em parte do jogo, chegou a ser comparada com Karol Conká, do BBB21, mas não chegou nem perto de sair com rejeição.