PM detém dois homens por tráfico de drogas em Mauá

05/02/2022 | 09:36



O Patrulhamento de Força Tática e a Rocam da Polícia Militar detiveram dois homens no Parque São Vicente, em Mauá, portando 1.000 comprimidos de drogas sintéticas, 100 g de substância sintética conhecida como MD, em um invólucro separado, e aparelhos celulares dentro do porta malas de um veículo Honda/City, cor prata, do município de Diadema.

Os aparelhos celulares encontrados foram apreendidos, os entorpecentes foram encaminhados ao instituto Butantã-SP para constatação e o veículo Honda/City foi recolhido ao pátio de Mauá.

A ocorrência em andamento pelo 1º DP de Mauá.