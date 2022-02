Mato na calçada incomoda os moradores do Parque Jaçatuba

Heitor Agricio

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 00:01



Moradores do Parque Jaçatuba, em Santo André, estão incomodados com o mato que cresce sem controle em meio às guias e rachaduras nas calçadas da região. De acordo com os relatos enviados ao Diário, em alguns imóveis, principalmente os que estão abandonados ou para vender ou alugar, o mato chega a um metro de altura, o que dificulta, inclusive, a passagem de pedestre pela calçada, além de trazer insegurança.

Uma das pessoas que reclama da situação é Donizete Meneses, 65 anos, que é nascido e criado no Parque Jaçatuba. “Aqui já foi um bairro mais bem cuidado. A gente paga o imposto, mas isso aqui é inaceitável. Tem lugares que a gente não consegue andar na calçada, precisa ficar andando na rua de tanto mato”, comentou o aposentado.

O morador também relata sensação de medo trazida pelo mato alto. “O pessoal passa a caminhar cada vez menos nas ruas, e quando elas estão desertas fica mais fácil para os bandidos agirem” comenta. “Com essa situação também temos notado um aumento preocupante no número de insetos como pernilongos e baratas”, acrescenta Donizete.

O aposentado disse que vem buscando uma solução com os órgãos e servidores públicos da cidade desde outubro de 2021, período que se iniciaram as grandes chuvas, e ainda não obteve nenhum resultado.“Gostaria que pelo menos retirassem esse mato e mantivessem a limpeza das vias do bairro, para termos o mínimo, que é uma calçada digna para caminhar”, finaliza o morador.

A Prefeitura de Santo André, por meio de nota, disse que vai solucionar o problema nos próximos dias. “As equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realizarão uma vistoria geral no bairro e farão as intervenções necessárias”, garantiu a administração andreense.