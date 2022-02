Janeiro registra 25% de todos os casos confirmados em 2021

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 00:01



Janeiro entrou para a história da pandemia como o mês com o maior número de casos de Covid no Grande ABC. De acordo com os boletins enviados pelas sete prefeituras, foram 44.055 diagnósticos positivos confirmados em 31 dias, média de 1.421 a cada 24 horas, ou uma contaminação por minuto. Antes, o mês com mais infectados era junho de 2021, com 28.215. Para se ter ideia da proporção, os casos registrados em janeiro representam 25% de todos os diagnósticos positivos do ano passado.

Comparando os 1.758 casos confirmados durante todo mês de dezembro, janeiro acusou impressionante alta de 2.405%. O primeiro mês de 2021 teve mais contaminações do que o período entre agosto e dezembro, quando foram 34.658 confirmações pelas prefeituras.

O número de mortes em razão do novo coronavírus não aumentou na mesma proporção. Em janeiro foram 174 óbitos, número superior a dezembro, que registrou 47, mas praticamente metade do que foi computado pelas prefeituras em novembro, quando foram 345 falecimentos.

A baixa letalidade registrada em janeiro (0,39%), com uma morte a cada 300 contaminações, é fruto da vacinação avançada contra a Covid, de acordo com os especialistas. Os boletins das prefeituras mostram que 83,4% da população do Grande ABC já receberam uma dose da vacina contra a Covid, 75,9% tiveram acesso às duas doses e 34,6% estão com o reforço em dia. Levando em consideração apenas o público que pode ser imunizado, ou seja, com 5 anos ou mais, a cobertura de primeira dose é de 91,1% e o esquema vacinal completo é realidade para 83% da população.

Ontem, cinco prefeituras enviaram boletins epidemiológicos. Santo André informou 710 casos e cinco mortes; São Caetano confirmou 229 diagnósticos positivos e três óbitos; Diadema reportou 316 infectados e um falecimento; Mauá registrou 313 contaminados e quatro mortes; e Ribeirão Pires informou 25 diagnósticos positivos e duas perdas.

No total, desde o início da pandemia foram registradas 316.263 contaminações pelo coronavírus e 10.725 mortes. O número de pessoas que tiveram contato com o vírus e se recuperaram da doença chegou a 267.438.