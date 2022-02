Aulas nas escolas municipais retornam na próxima semana

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 00:01



As cidades do Grande ABC confirmaram a retomada das aulas presenciais na rede municipal a partir da semana que vem. A exceção é Mauá, que não respondeu à demanda do Diário. As prefeituras consideram que, apesar do momento delicado da pandemia, a vacinação adiantada garante condições de retomada segura das atividades. Na rede estadual a volta às salas de aula será amanhã e os colégios particulares já retomaram a rotina desde a semana passada.

Em Santo André, as aulas na rede municipal voltam a partir do dia 8, no modelo presencial – a cidade vai oferecer atividades remotas paras as famílias que não se sentirem seguras na retomada. “O município acompanha e monitora os casos de Covid e síndrome gripal e, no momento, este cenário nos permite manter a previsão de retorno para a data planejada, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes”, informou a Prefeitura. “Durante o processo de rematrícula e novas matrículas, e também no decorrer do ano letivo, as unidades escolares solicitam às famílias a atualização da carteirinha de vacinação. Não há, no entanto, exigência de imunização. A Prefeitura avalia que de maneira geral os pais estão muito conscientes sobre a importância de vacinar seus filhos contra a Covid”, finalizou o Paço, acrescentando que fará divulgação da campanha de vacinação.

Em São Bernardo, a retomada das aulas presenciais será a partir do dia 7. A Prefeitura disse que vai avisar ao Ministério Público no caso de crianças não vacinadas. “Anualmente, os pais devem apresentar a carteira de vacinação dos estudantes atualizada no ato da matrícula. Os alunos, cujos pais optarem pela não vacinação contra a Covid, terão os nomes relacionados e enviados ao Ministério Público, para que o órgão tome as medidas que achar necessárias. Não haverá separação de alunos vacinados e não vacinados nas unidades escolares”, informou o Paço.

Em São Caetano, a volta das aulas será no dia 9, apenas no modelo presencia. “As aulas na rede municipal retornam com aulas presencial. Não há, até o presente momento, planos de oferecer ensino remoto. A Prefeitura tem buscado conscientizar a população da importância e necessidade da vacinação infantil por meio de campanhas informativas em seus canais de comunicação”, reportou o Paço, em nota.

Diadema marcou para o dia 8 a retomada da aulas também apenas no sistema presencial. “Não haverá ensino remoto, as escolas se organizarão para atender às famílias que optarem por não mandar para a escola às sextas feiras, com atendimento e entrega de atividades”, disse a Prefeitura.

Em Ribeirão Pires, a administração disse apenas que o retorno está previsto para o dia 7, mas não explicou se haverá possibilidade do ensino remoto. Já em Rio Grande da Serra a volta presencial está marcada para o dia 9 e a administração disse que “garantirá aulas on-line para os pais que não se sentirem seguros em mandar os filhos para a escola”.

ESTADO

Na rede estadual as aulas serão retomada amanhã e os aluno com infecção ou suspeita de Covid poderão optar pelo modelo remoto. “Em caso de sintomas ou teste confirmado de Covid, o aluno seguirá acompanhando as aulas via centro de mídias, sem prejuízo na aprendizagem. As unidades de ensino serão responsáveis em realizar a notificação às autoridades competentes, quando o comprovante de vacinação não for apresentado dentro do prazo estabelecido”, informou a Secretaria da Educação do Estado.