Obituário - 01 de fevereiro de 2022

Ademir Medici



01/02/2022 | 05:32



SANTO ANDRÉ

Dagmar Machado de Castro, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Sebastião Ribeiro, 93. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cisaltina de Amaral, 89. Natural de Portugal. Residia no Parque das Oliveiras, em São Bernardo. Pensionista. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria da Conceição Orlandini, 89. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Apparecido Esperini, 85. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eutímia Cândida de Jesus, 85. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Florindo Amadeu, 82. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Costa Garcia, 82. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Marusso, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leônidas Pereira Gomes, 82. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Alcina da Silva Santos, 71. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília da Motta, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28, Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Carlos Vieira, 60. Natural de Miguel Pereira (Rio de Janeiro). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zeneide Soares, 61. Natural de Manduri (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes, 95. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Clara Eleodora Martins, 94. Natural de Rio Branco do Sul (Paraná). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Alberto Vieira Gomes, 91. Natural de Portugal. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Benedicto Francisco da Silva, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Felix José da Silva, 83. Natural de Verdejante (Pernambuco). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Conceição de Oliveira dos Reis, 83. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Parque Bristol, em São Paulo, Capital. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

Josefa Bezerra de Morais, 82. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Geraldo Bento Cordeiro, 79. Natural de Nipoã (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

Maria Francisca de Jesus Santos, 79. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Gilson Silvestre Bispo, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Francisco Henrique dos Santos, 70. Natural de Capela (Sergipe). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Francisco Patriara de Souza, 69. Natural de Nova Olinda (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Amélia da Silva Rodrigues, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Reinaldo Alves, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Tereza Ferreira das Neves, 66. Natural de Pilões (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Valderez Albert, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana.

José Aparecido Pereira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Edvaldo Valdomiro Conrado, 47. Natural do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Vila de Nazaré, em Cabo de Santo Agostinho.

SÃO CAETANO

Moacir Pereira, 86. Natural de São Caetano. Residia em Jundiaí (São Paulo). Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sidney Freo, 86. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Thereza Pinto dos Santos Abreu, 84. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Coccia, 82. Natural de Avaré (São Paulo). Residia em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Guerreiro Dias, 78. Natural de Tupã (São Paulo).Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria Cecy Aranha de Lucena, 93. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Isabel Gama da Silva, 84. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Josefa de Oliveira Carvalho, 77. Natural de Murici (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Humberto Juan Altinier, 71. Natural de Buenos Aires. Residia no Centro de Diadema, Dia 28, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Ofélia Matiota de Oliveira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Jardim da Colina.

M A U Á

Nobuo Shimizu Nishikubo, 89. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Fabiana Matias 85. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Oliveira Camargo, 71. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.