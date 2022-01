Santo André abre segundo ambulatório de campanha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2022 | 00:01



Santo André abriu ontem o segundo ambulatório de campanha exclusivo para atendimento de casos de síndrome gripal. O equipamento, montado dentro da Associação dos Servidores do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), na Avenida Dom Pedro I, 3.000, na Vila Pires, conta com 20 consultórios médicos e, assim como a unidade da UFABC (Universidade Federal do ABC), vai funcionar 24 horas.

Ontem o movimento foi pequeno, mas a expectativa da Prefeitura é que os dois ambulatórios, que juntos contam com 40 consultórios médicos, atendam até 6.000 pessoas por dia, o que equivale a cinco UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

“Mais um ambulatório para tratar exclusivamente os pacientes sintomáticos de síndrome gripal na cidade. Estrutura montada para atender 24 horas, com avaliação médica, testagem, exames de imagem e medicação. Desde o início da pandemia da Covid-19, nenhum andreense ficou sem atendimento médico e seguimos com todos os esforços para continuar como referência no combate ao vírus e em cuidar da nossa gente”, enfatizou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O espaço conta com cerca de 200 funcionários, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e assistentes sociais. O ambulatório está equipado com tomógrafo e realiza dispensação de medicação e testagem rápida, mediante indicação médica. Para ser atendido no local é necessário ter 18 anos ou mais apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), documento com foto e comprovante de residência indicando que o paciente é morador de Santo André.

“Estamos inaugurando dois ambulatórios de campanha. Vimos nos últimos dias que as UPAs tiveram número elevado de atendimentos. Uma UPA, que estava acostumada a atender 300 pessoas em um plantão, teve dias que atendeu 700 pessoas. Abrimos esses dois espaços para desafogar as unidades, oferecer atendimento mais rápido e separar as pessoas que estão com síndrome gripal dos outros pacientes. O objetivo é garantir à população um atendimento mais ágil que nas UPAs”, explicou Victor Chiavegato, diretor de urgência e emergência e atenção hospitalar de Santo André.

O secretário de Saúde, Márcio Chaves Pires, destaca a importância de a população manter cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. “Isso é fundamental para que possamos vencer mais essa etapa. A grande maioria dos internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é formada por pessoas que não tomaram ou não completaram o esquema vacinal, por isso o esforço da rede pública em estimular a vacinação. A vacina não impede a contaminação, mas impede que a doença agrave. A Covid é uma doença coletiva, não basta você ter seu cuidado pessoal, além de você, as outras pessoas precisam se cuidar no seu entorno”, explicou.

A pensionista Cláudia Jorge da Silva, 50, esteve ontem na unidade com falta de apetite. Ela foi atendida, testada com diagnóstico negativo para Covid. “Estou achando ótimo, porque muitas vezes as pessoas não sabem para onde ir ou onde fazer o teste. Às vezes, você chega em outro lugar, já está cheio e não faz teste. A preocupação é se estamos infectados ou não, se vamos infectar outras pessoas. Por ser o primeiro dia, estou achando o atendimento rápido. Não tenho o que reclamar”, avaliou.