Água Santa mede forças com a Ferroviária

Dérek Bittencourt



29/01/2022 | 00:01



O Água Santa estreou no Campeonato Paulista da Série A-1 com derrota no dérbi regional contra o São Bernardo FC, quarta-feira, em Diadema, por 1 a 0. Nas considerações internas – inclusive baseadas em números, como o de posse de bola –, os jogadores, a comissão técnica e a diretoria enxergaram que o Netuno (que teve 66% das ações) foi superior ao Tigre. No entanto, o revés chateou a todos. Assim, a ideia é buscar fora os pontos perdidos em casa e hoje o time tem essa oportunidade, em visita à Ferroviária, a partir das 18h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

“O resultado, para primeiro jogo e clássico, obviamente não é o desejado. Tivemos superioridade no jogo, mas o adversário acabou fazendo o gol e criou muita dificuldade para encontrarmos espaço no campo ofensivo. O Paulistão é um campeonato curto e não teremos tempo para lamentar, é levantar a cabeça, ajustar os erros e pensar no próximo jogo”, disse o zagueiro Rodrigo Sam.

A Ferroviária, por sua vez, arrancou um ponto do Corinthians na estreia das equipes. Créditos ao goleiro Saulo, que fez pelo cinco grandes defesas e garantiu o empate para o time grená. Para hoje, o técnico Elano pediu atenção ao Netuno. “A gente vem acompanhando o trabalho do Água Santa há algum tempo, tem jogadores de qualidade, um time difícil, que tem uma qualidade técnica e uma luta constante muito grande. Precisamos respeitar as características do adversário e, consequentemente, impor o nosso jogo. A vitória é extremamente importante para nossa sequência”, disse.

Para os torcedores diademenses que têm intenção de ir até Araraquara, os ingressos para visitantes custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).