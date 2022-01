Roberto Justus rebola com bambolê e diverte a filha caçula, Vicky

28/01/2022 | 17:10



Roberto Justus mostrou todo seu gingado na última quinta-feira, dia 27, quando apareceu nos Stories do Instagram de sua esposa rebolando com um bambolê.

No vídeo publicado por Ana Paula Siebert, o empresário cantava música do É o Tchan enquanto dançava, tentando divertir sua filha caçula. A menina ficou maravilhada e caiu na gargalhada com a cena.

Vicky tem um ano de idade e é fruto do casamento de Roberto com a modelo Ana Paula. Esse é o quarto casamento do apresentador. Justus possui também outros quatro filhos, que teve com suas ex-mulheres.