Falta de manutenção e aparelhos quebrados em praça preocupam moradores do Parque São Vicente

Heitor Agricio

Especial para o Diário



28/01/2022 | 08:36



Uma praça localizada na Rua Zumbi dos Palmares, no Parque São Vicente, em Mauá, tem tirado o sono dos moradores do entorno. Conhecido como Biquinha, o espaço é muito frequentado pelos munícipes em busca de lazer, mas atualmente enfrenta as consequências da falta de manutenção, o que inviabilizar a sua utilização.

Um morador da cidade e usuário do local, que preferiu se manter anônimo, explica qual é a situação do lugar. “O mato está muito alto, lixo acumulado, brinquedos infantis quebrados, academia ao ar livre danificada nem os bancos que tinham estão lá.” Ele informa que a Biquinha se encontra nesse estado há pelo menos dois anos. “Não é mais possível tirar um momento de lazer ali. A Prefeitura abandonou o local”, critica.

O denunciante conta que costumava frequentar o espaço e lamenta que agora não seja mais viável por conta do estado de preservação.

Uma das preocupações do morador é relacionada à alta vegetação que cresce no lugar e não recebe cuidado nenhum, atraindo animais e podendo espalhar doenças. “Tem animais e insetos ali dentro, eu já vi baratas, aranhas e até ratos pelos arredores por conta do mato alto”, aponta o denunciante.

O Diário esteve ontem no local e constatou os problemas relatado pelo morador. O mato alto está por toda a parte e boa parte dos brinquedos para crianças estava quebrada, inclusive oferecendo riscos para quem tentasse utilizá-los.

O morador informa que já foram feitas reclamações na Prefeitura, mas que nenhuma solução foi tomada até o momento. “Eles deveriam, no mínimo, manter a grama aparada, recolher o lixo do local, arrumar os aparelhos ao ar livre e brinquedos das crianças. Assim o local poderia voltar a ser utilizado pelos moradores.”

A Prefeitura de Mauá disse que realiza limpeza no local. “A SSU (Secretaria de Serviços Urbanos), apenas em 2021, realizou limpeza no local em três oportunidades e nesta quinta-feira (ontem) iniciou novas intervenções na praça”, informou a administração, em nota.