Tiago Abravanel é o segundo líder do BBB22

28/01/2022 | 01:10



Noite de prova do líder no BBB22! Antes mesmo da dinâmica começar, Douglas Silva teve sua última tarefa na liderança: vetar três pessoas da disputa. E os escolhidos? Eliezer, Rodrigo e Bárbara.

Divididos em duplas, os participantes tiveram que montar sanduíches seguindo a receita proposta. Mas, para cumprir o desafio, eles deveriam fazer um revezamento e passar por um percurso.

A dupla mais rápida foi Pedro Scooby e Tiago Abravanel - sendo que o neto de Silvio Santos foi nomeado líder.

E, nessa semana, os dois participantes vencedores terão vantagens. Apesar de só uma pessoa ocupar o cargo de líder, com direito a festa, quarto privado e regalias, o outro também estará imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão no domingo.

No programa ao vivo, Tadeu Schmidt também revelou como será a dinâmica da semana. A prova do anjo será no sábado, dia 29, e no domingo, dia 30, o paredão será triplo.