Real Madrid e Barcelona 'brigam' por Endrick, destaque do Palmeiras na Copinha

22/01/2022 | 13:40



A Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda não chegou ao fim, mas certamente o nome mais comentado da competição é o de Endrick, atacante de apenas 15 anos do Palmeiras. Os golaços e atuações de destaque já despertam inclusive o interesse de clubes do exterior. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid e o Barcelona já monitoram a situação da joia alviverde.

De acordo com o Marca, um dos principais diários esportivos da Espanha, Endrick está na lista de jovens que o Real Madrid acompanha de perto e pode investir nas próximas janelas. Segundo a publicação, analistas do clube estão observando o desempenho do atacante na Copinha e uma eventual contratação do jogador seria mais um capítulo na histórica disputa com o Barcelona por valiosas promessas.

"O talento emergente do Brasil se chama Endrick, um atacante de 15 anos que pode estrear no time titular do Palmeiras no Mundial. Até julho não pode assinar nenhum contrato profissional e até os 18 anos não pode vir à Europa jogar. Apesar de todos esses problemas, Real Madrid e Barcelona já estão totalmente envolvidos em mais uma briga pela contratação de um jogador", diz o Marca.

O jornal As, outro diário esportivo de destaque na Espanha, afirmou na quinta-feira que o Barcelona estaria disposto a pagar 45 milhões de euros (R$ 277 milhões na cotação atual) em três parcelas. A equipe catalã estaria se movimentando para não perder mais uma disputa no mercado brasileiro para o maior rival, que nos últimos anos acertou com os atacantes Vinicius Jr. e Rodrygo.

Natural de Brasília, Endrick começou a encantar os torcedores do Palmeiras logo nos primeiros jogos da Copinha e rapidamente foi chamado pelo técnico Abel Ferreira para completar um treino do time principal na pré-temporada. O lance da joia que mais chamou atenção no torneio foi um gol de bicicleta de fora da área, na vitória por 5 a 2 contra o Oeste, nas quartas de final.

Endrick deve ir a campo neste sábado, quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo pela semifinal da Copinha, às 19h, em Barueri. O clube alviverde busca seu primeiro título na competição. O vencedor do confronto vai enfrentar na final o Santos, dia 25.