Maraisa causa de novo nas redes sociais após bebedeira

22/01/2022 | 13:10



A patroa só causa! Assim como outras vezes, Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu em seu perfil do Twitter na madrugada deste sábado, dia 22, com uma taça na mão e postou alguns tweets que deixaram - e ainda estão deixando - seus seguidores animados.

Fica como eu querendo. Ficar sem ninguém.

Logo depois da sofrência, a cantora decidiu subir uma tag, sem dar maiores explicações:

Vamos subir agora uma tag MARAISA MERECE RESPEITO.

Como fiéis fãs, os seguidores da sertaneja não pensaram duas vezes e a obedeceram, levando a tag para o ranking de assuntos do momento da rede social.

A Maraisa outro dia: subam tags de coisas importantes. Canseira, hein? A Maraisa ontem: vamos subir uma tag MARAISA MERECE RESPEITO, disse uma seguidora.

Eu aqui sem saber o pq da tag MARAISA MERECE RESPEITO, disse outra.