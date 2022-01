Madrugada do BBB22 tem combinação de voto em Naiara Azevedo e incômodo de Linn da Quebrada com escolha de Douglas Silva

22/01/2022 | 10:11



O BBB22 já tem o primeiro líder e o primeiro anjo. Depois de disputarem quem ficaria com qual posto no programa, Douglas Silva e Rodrigo comemoraram muito a conquista, é claro! Mas uma coisa é certa: com isso, as férias acabaram e agora o jogo começou pra valer.

O fato de Douglas ter recebido a missão de dividir a casa entre Vip e Xepa, e Rodrigo ter de escolher os monstros, fez com que as especulações sobre paredão ficassem ainda mais fortes e teve muito bafafá na madrugada deste sábado, dia 22.

Rodrigo escolheu Naiara Azevedo e Eliezer para o desafio do mostro. O designer e empresário, inclusive, pediu ao gerente comercial para ser indicado, o que deixou Rodrigo extremamente agradecido. Após receberem o figurino, Naiara e Eliezer se dirigiram para o gramado vestidos de orelhão , já que terão que revezar o posto em turnos nos próximos dias. O restante da casa se juntou a eles pra assistir ao primeiro castigo do monstro. Fofos, né?

Mas esse monstro rendeu, viu? Ainda na área externa, Eliezer seguiu falando sobre a escolha de Rodrigo, mas dessa vez com Luciano. Na conversa, o brother revelou que se for preciso, vai votar no gerente comercial. Eita!

E os brothers também conheceram o quarto do líder. O primeiro hóspede ilustre foi Douglas, que entrou no quarto acompanhado por Tiago Abravanel, Paulo André Camilo, Pedro Scooby, Luciano e Lucas. Por lá, eles ficaram impressionados com a estrutura do lugar e se divertiram muito com os privilégios. E tem novidade: o cômodo tem um tablet que possibilita a escolha da playlist a ser tocada ao colocar uma ficha. Douglas fez a estreia com a música Freio da Blazer, de L7NNON.

E voltando ao assunto paredão, já tem gente querendo combinar voto em cima de Naiara. Inclusive, no quarto do líder, Scooby comentou sobre a sertaneja com Abravanel:

- Queria te perguntar, porque ela tem o maior coração: o que está acontecendo com a Naiara?

- Aqui ela se viu no meio de um monte de histórias que talvez ela não conhecesse e começou a entender que ela não precisa ser o touro que ela é no palco e que existe escolhas e momentos dentro da casa e do jogo que não dependem de ninguém a não ser da escolha emocional dela, disse o cantor.

Será que ela vai mesmo ser uma das mais votadas?

O quarto, inclusive, pareceu um divã, já que teve muita emoção dos meninos! No maior clima de terapia entre amigos, os brothers abriram o coração e conversaram sobre suas histórias de vida, relacionamento com os pais e com a família, com direito a abraço e muito chororô. O coração chegou a ficar quentinho!

Mas o fato de termos apenas homens no VIP causou estranhamento em alguns participantes. Linn da Quebrada conversou com Tiago e Naiara e afirmou que se incomodou com a divisão feita por Douglas

- Quando eu vejo a divisão de Xepa e Vip, me incomoda que estão só homens. É o meu olhar sobre essa divisão, mas eu me permiti sentir o desconforto, o que pode ser uma besteira, mas é uma coisa material.

- Eu também senti isso e na hora que subi no quarto, a primeira coisa que ele falou foi: Assim que eu terminei de dar as pulseiras, pensei: Eu não escolhi nenhuma mulher e me senti mal, disse Tiago Abravanel, falando sobre a conversa que teve mais cedo com o líder.

- Não é colocar juízo de valor, mas é perceber o que as alianças formam materialmente. Isso é um jogo. É sobre quem eu quero privilegiar, respondeu a paulista.

- Não estou passando pano, nem defendendo. Estou falando para você que não é isso, defendeu o cantor.

- Foi uma escolha para esse momento que desencadeia outros momentos. Não é julgando, é percebendo, mas não vou deixar de me relacionar, concluiu Linn da Quebrada.