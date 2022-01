Santos faz 3 a 0 no América-MG e vai à final da Copinha

Dérek Bittencourt

22/01/2022 | 08:49



O Santos é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem à noite, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, a equipe alvinegra foi superior e mais eficiente do que o América-MG, vencendo por 3 a 0. Com grande presença da torcida santista, que fez bonita festa, o Peixe construiu gradualmente o placar favorável e celebrou muito após o apito final, mantendo vivo o sonho de alcançar o tetracampeonato da Copinha.



Aos 15 minutos do primeiro tempo, Lucas Barbosa abriu o placar, de cabeça. Já na etapa final, aos nove, Lucas Barbosa ampliou, aproveitando o rebote – o artilheiro, no entanto, estará fora da decisão, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Por fim, aos 26, Weslley Patati marcou o terceiro, em chute colocado, para delírio alvinegro em São Caetano.



HISTÓRIA SE REPETE

Depois de a história dos mauaenses e palmeirenses Silvia e Nickollas Greco ganhar o mundo pelo fato de a mãe narrar os jogos para o filho, o Anacleto Campanella foi palco ontem de história muito similar. Diretamente de Ribeirão Pires, o jovem Matheus, 25 anos, deficiente visual e autista, estava na arquibancada, mas em razão do barulho, não estava conseguindo acompanhar a narração da mãe, Eliane.



Os próprios torcedores santistas presentes ao estádio se mobilizaram e o jovem foi levado a uma das cabines da praça esportiva são-caetanense. Foi sua primeira vez em um jogo do Peixe e estava a caráter, com chapéu, camisa, enrolado em uma bandeira – e máscara.



Ele não só foi pé-quente como cantou e vibrou junto com a torcida e ainda conversou e tirou foto com o ídolo santista Edu, presente aos camarotes do Anacleto.



SÓ SÃO-PAULINOS

A outra semifinal da Copinha acontece hoje, às 19h, na Arena Barueri, entre São Paulo e Palmeiras, que chegam invictos até esta fase (os comandados de Alex, entretanto, colecionam sete vitórias, enquanto os adversários empataram um jogo). Por determinação da FPF e dos órgãos de segurança, o confronto terá apenas torcedores são-paulinos dentro do estádio (por ter melhor campanha; haverá cobrança de ingresso), a fim de evitar brigas entre as torcidas – aliás, a memorável batalha campal entre alviverdes e tricolores, no Pacaembu, que terminou com invasão de campo e teve a morte de um são-paulino, foi pela final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior de 1995. O Verdão ficou com aquele troféu, mas ainda persegue seu primeiro título da Copinha – e espera que o rival não atrapalhe. Já o São Paulo entra em campo em busca de alcançar o pentacampeonato.