Liverpool cede empate ao West Ham e se distancia da briga pelo título do Campeonato Inglês

O adeus do técnico Jürgen Klopp parece que não terá um final feliz no Liverpool, que se distanciou da briga pelo título do Campeonato Inglês ao conhecer o seu segundo tropeço consecutivo. Neste sábado, cedeu o empate por 2 a 2 ao West Ham, em duelo realizado no estádio Olímpico de Londres, na abertura da 35ª rodada.

O duelo ficou marcado também por uma discussão calorosa entre o atacante Mohamed Salah e o técnico Klopp. O egípcio bateu boca com o comandante um pouco antes de entrar no duelo, no meio do segundo tempo. Os ânimos foram acalmados pelo uruguaio Darwin Núñez, que interveio.

Com 75 pontos, o Liverpool precisará torcer por tropeços de Arsenal (77) e Manchester City (76), que enfrentam, respectivamente, Tottenham e Nottingham Forest, fora de casa, neste domingo. Caso um dos rivais vençam, o time de Klopp já pode jogar a "toalha".

O West Ham, por sua vez, praticamente só cumpre tabela, já que está muito longe de conquistar uma vaga nos torneios europeus. O time do brasileiro Lucas Paquetá tem 49 pontos, no meio da tabela de classificação do Campeonato Inglês. Em quinto, o Tottenham tem 60.

Liverpool e West Ham fizeram um duelo franco, com ambos os times buscando o gol. O time da casa dava mostras de que poderia surpreender o adversário, que estava com a tesão nas alturas. Aos 13 minutos, Bowen se aproveitou de uma falha defensiva do rival para colocar o goleiro Alisson para trabalhar.

O Liverpool assustou, principalmente com Luis Díaz, mas foi o West Ham quem abriu o placar. Aos 42, após cobrança de escanteio, Kudus cruzou e Bowen apareceu no meio da marcação para cabecear para o gol. Em vantagem, o time da casa se fechou e levou o 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Liverpool deu uma resposta rápida e igualou o placar aos dois. Luis Díaz invadiu a área e tocou para Robertson. Ele dominou e chutou no canto de Aréola para fazer 1 a 1. O West Ham se desestabilizou com o gol e deixou o adversário mandar na partida.

Precisando vencer, o Liverpool foi com tudo para o ataque e marcou o segundo aos 19, em um lance inusitado. Gapko pegou a sobra e chutou cruzado. A bola desviou em Ogbonna e depois em Soucek. Antes de entrar, bateu no goleiro Aréola, que acabou fazendo contra.

Mas o West Ham não estava morto. O time mandante se aproveitou dos ânimos exaltados dos jogadores do Liverpool, pressionados pela vitória, para decretar a igualdade. Aos 32, Bowen fez linda jogada pela direita e cruzou na cabeça de Michail Antonio, que deu um leve desvio para superar Alison e praticamente tirar o rival da briga pelo título.

Antes do apito final, no entanto, o Liverpool teve uma grande chance de fazer o terceiro, mas faltou sorte. Salah puxou o contra-ataque e tocou para Darwin Núñez. O atacante rolou para Elliott, que chutou caprichosamente no travessão.

O Liverpool volta a campo no domingo, dia 5, para enfrentar o Tottenham, às 12h30 (horário de Brasília), no Anfield. No mesmo dia, às 10h, o West Ham visita o Chelsea, no Stamford Bridge, em Londres.