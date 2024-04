Jorge Martín vence corrida sprint maluca da Etapa da Espanha da Moto GP com 14 quedas

Após uma classificação surpreendente que corou Marc Márquez como pole position, a corrida sprint foi ainda mais maluca. Com a pista úmida em alguns pontos específicos, 14 corredores acabaram sofrendo queda, inclusive o espanhol que lidera a Etapa da Espanha, em Jerez. Com isso, o atual líder do campeonato Jorge Martín acabou vencendo a sprint e abrindo ainda mais vantagem na ponta.

"Foi uma corrida difícil. As condições da pista estavam complicadas. O Márquez vinha muito forte, mas eu segui ele, o pressionei, até que cometeu um erro. Ganhar aqui é incrível e estou extremamente feliz. Amanhã (domingo) a história vai ser diferente, uma corrida em outra condições. Vamos ver o que somos capazes de fazer", disse Martín, totalmente entusiasmado com a vitória e com a festa dos torcedores, que gritaram o seu nome durante a entrevista ao MotoGP.

O pódio foi completado por duas surpresas. Pedro Acosta ficou no top-3 pela primeira vez em uma corrida sprint ao terminar em segundo lugar. Já Fabio Quartararo, que largou na 23ª posição, fechou na impressionante terceira colocação. Marc Márquez, que voltou às pistas após a queda, cruzou a bandeirada em sétimo.

O top-10 mais inusitado da temporada ainda teve o convidado Dani Pedro em quarto, seguido por Franco Morbidelli (5º) e Raúl Fernández (6º). Augusto Fernández, Miguel Oliveira e Joan Mir estiveram na oitava, nona e décima colocação, respectivamente.

Os pilotos voltam às pistas para a corrida principal da Etapa da Espanha, que acontecerá neste domingo, às 9h (horário de Brasília).

Neste sábado, na corrida sprint, o atual campeão Francesco Bagnaia foi espremido por Brad Binder e Marco Bezzecchi e acabou sofrendo a queda. Mas a curva 5 foi a responsável por derrubar a maioria dos pilotos, incluindo Maverick Viñales e Enea Bastianini.

Marc Márquez fez uma disputa feroz com Jorge Martín, levando o público presente na Etapa da Espanha. O anfitrião liderava, quando acabou caindo na curva 9, o que facilitou a vida do líder do campeonato, que só administrou a vantagem para confirmar a vitória. Diferente do rival, que precisou se recuperar para terminar em sétimo lugar.

Confira a classificação da Etapa da Espanha de MotoGP:

1º Jorge Martin (Pramac), 19min52s862

2º Pedro Acosta (Tech3), a 2s970

3º Fabio Quartararo (Yamaha), a 7s052

4º Daniel Pedrosa (KTM), 7s102

5º Franco Morbidelli (Pramac), a 8s481

6º Raul Fernandez, a 15s882

7º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 18s131

8º Augusto Fernandez (Tech3), a 18s278

9º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 18s418

10º Joan Mir (Repsol Honda), a 18s553

11º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 21s136

12º Johann Zarco (LCR), a 21s948

13º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 23s478

14º Jack Miller (KTM), a 37s901

15º Alex Rins (Yamaha), a 1min02s288

16º Lorenzo Savadori (Honda), a 1min22s979

Não completaram: Marco Bezzecchi (VR46), Brad Binder (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia), Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Marquez (Gresini), Stefan Bradl (Asprilla) e Luca Marini (Repsol Honda).