Camisa 10, Nikão fala da chance de jogar no São Paulo: 'Não pensei duas vezes'

20/01/2022 | 15:23



Novo dona da camisa 10 do São Paulo, o atacante Nikão foi apresentado oficialmente como reforço do clube do Morumbi, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, na capital paulista. O ex-jogador do Athletico-PR falou sobre a repentina mudança de destino neste início de temporada, optando pelo time tricolor após ser dado como certo no Internacional.

"Foi uma coisa que aconteceu muito rápida. Foram em poucos minutos que eu resolvi e deu tudo certo de vir pro São Paulo. É uma oportunidade única, onde muitos jogadores queriam estar, e comigo não é diferente. Quando apareceu a proposta do São Paulo, não pensei duas vezes em aceitar por entender e acompanhar por muitos anos a grandeza do clube, o que o clube já conquistou", disse Nikão.

O atacante sabe que está chegando com a responsabilidade de ser um dos líderes do elenco e ajudar o clube a conquistar títulos, coisa que fez inúmeras vezes no Athletico-PR. "É um novo projeto do presidente (Julio Casares) junto com seu staff. Então foi algo que me induziu muito, chamou muita atenção. Quando surgiu a proposta, não pensei duas vezes em vir pra cá pra vestir essa camisa", prosseguiu.

Depois de sete anos defendendo o Athletico-PR, Nikão agora terá a missão de se adaptar o mais rápido possível ao novo clube e à nova rotina. O jogador revelou que recebeu uma ligação do técnico Rogério Ceni antes de fechar com o São Paulo e parece seguro de que não irá decepcioná-lo.

"O Athletico-PR é um clube no qual pude ficar sete anos, clube que também me ensinou muito. Se estou aqui hoje, devo muito ao Athletico-PR, lugar onde fui muito feliz. Cheguei aqui tem 10 dias, ainda me adaptando, nova rotina de treinamento junto com o professor Rogério, daquilo que ele pensa e entende como futebol. Como falei em todas as minhas entrevistas, vim pra poder agregar ao clube, aos atletas, ao Rogério e sua comissão", pontuou Nikão.

"Antes de vir pra cá, (Rogério Ceni e eu) tivemos uma conversa muito boa, ele colocou os pontos dele, falou a forma que ele acha que vai ser bom pra mim, pra equipe. É um cara que dispensa comentários, é um grande ídolo, com certeza está entre um dos maiores da história desse clube. Agora é trabalhar bastante, desfrutar de tudo isso aqui e deixar nas mãos do Rogério aquilo que ele acha que é melhor pra equipe", afirmou o atacante.

Nikão falou ainda sobre a responsabilidade de utilizar a 10 do São Paulo. "Fico muito feliz. Uma camisa que grandes craques tiveram a honra de vestir. Sou um cara privilegiado de vestir a camisa 10, como Raí, Zizinho, Pedro Rocha, Hernanes. Tem uma história muito grande no clube, sei que é uma grande responsabilidade. Venho para fazer meu trabalho. É um clube de torcida apaixonante. Sei o que vim fazer, junto com meus companheiros espero fazer com que o São Paulo alcance objetivos na temporada", concluiu.