Santo André visita prefeito Paulo Serra

Dérek Bittencourt



20/01/2022 | 00:17



O elenco do Santo André esteve ontem no prédio do Paço Municipal para encontro com o prefeito Paulo Serra (PSDB). A ideia, que partiu do vice-presidente do Ramalhão, Arlindo Lima, era aproximar as partes e agradecer o chefe do Executivo pelas obras no Estádio Bruno Daniel, que teve a liberação novamente confirmada pelo prefeito – apesar de o laudo da Polícia Militar ainda não constar no site da FPF (Federação Paulista de Futebol); o prazo máximo é hoje.

Respeitando o distanciamento, em razão da pandemia da Covid, os jogadores foram posicionados em cadeiras separadas umas das outras, viradas de frente para onde se sentaram Paulo Serra, o vice Luiz Zacarias (PL), o vice-presidente Arlindo Lima e o secretário de Esporte e Prática Esportiva Marcelo Chehade.

“Alegria grande de receber vocês, que levam nosso símbolo e nossa cidade no tempo. Estamos iniciando processo de retomada, o futebol foi um dos grandes prejudicados, porque sem torcida não tem graça. Investimos recurso público e energia no Brunão. Vocês testaram e não tenho dúvida que dos estádios de médio porte temos um dos melhores do Estado e do Brasil. Queremos continuar melhorando, colocar uma cobertura, para ter uma arena média para nossa cidade. Estamos muito felizes com o resultado. E esperamos que o gramado sintético nos dê vantagem esportiva, porque tem suas diferenças. Queremos que isso melhore o desempenho de vocês nesse campeonato. A gente voltar com um estádio novo, time novo, na Primeira Divisão, é motivo de muito orgulho. Estaremos juntos dia 30. Boa sorte a todos”, disse o prefeito.<EM>

Arlindo Lima, como porta-voz do clube, decidiu “agradecer o esforço para deixar o estádio como está e fazer com que nosso time volte a jogar na nossa casa. Jogamos dois campeonatos fora (enquanto o Brunão foi utilizado como hospital de campanha e, posteriormente, entrou em reforma), foi muito difícil. Jogar em casa é bem diferente, com a energia da nossa torcida é outra coisa”, declarou o dirigente.

Por fim, o treinador Thiago Carpini teve a palavra e, junto ao grupo de jogadores, se comprometeu a fazer o melhor possível. “A responsabilidade é muito grande de representar uma cidade em competição tão difícil. Mas não vão faltar dedicação e entrega. Pés no chão, humildade, mas sabemos nossos objetivos e estamos trabalhando muito para alcançar”, finalizou.