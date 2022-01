Nasce segunda filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, a pequena Amélia

19/01/2022 | 08:10



Seja bem-vinda, Amélia! Na última terça-feira, dia 18, veio ao mundo a segunda filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni.

A bebê nasceu em uma maternidade no Rio de Janeiro e a responsável por anunciar a novidade foi Ana Sang, mãe de Gissoni. No feed do Instagram, ela mostrou o rostinho da pequena e se derreteu pela netinha.

Chegou nossa Amélia. Minha quinta neta! Linda!!!! Bem-vinda minha pituquinha!!! Estamos cheio de amor para você!!!

Claro que através dos comentários, os amigos famosos parabenizaram a família e babaram pela recém-nascida:

Oba! Bem-vinda Amélia! Muita luz e saúde! Parabéns família!, escreveu a atriz Juliana Paiva.

AHHHHHHHHH GRITEI, comemorou Giovanna Lancellotti.

Vale pontuar que além de Amélia, Yanna e Gissoni são pais da Madalena, de quatro anos de idade.