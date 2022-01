Pipocas disputam primeira prova de imunidade do BBB22

19/01/2022 | 00:10



O segundo dia de BBB22 já chegou com prova de resistência! Pois é, o grupo pipoca vai passar a noite disputando duas imunidades - o que vale ouro nessa altura do programa.

Para isso, os brothers se dividiram em duplas. A dinâmica é simples, cada time deve pegar os cubos com os produtos exibidos no telão e, durante o tempo proposto, achar uma forma de equilibrar as caixas em fileiras horizontais enquanto ficam em lados opostos.

As duplas formadas foram: Eliezer e Rodrigo, Natália e Vinicius, Bárbara e Laís, Eslovênia e Jessilane, Lucas e Luciano.

E o camarote? Bom, como Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon testaram positivo para Covid-19 e só entrarão no programa alguns dias depois. O grupo dos famosos irá disputar a prova de imunidade na próxima quinta-feira, dia 20, quando todos estiverem presentes.

Parece que os próximos dias serão animados, né?