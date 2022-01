Água Santa traz mais cinco atletas para reforçar grupo do Paulistão

Anderson Fattori



17/01/2022 | 00:01



O Água Santa trouxe mais cinco reforços para o elenco comandado pelo técnico Sérgio Guedes no Campeonato Paulista. São eles o zagueiro Marcondes, 28 anos, o lateral-direito Alex da Silva, 27, o lateral-esquerdo Alyson, 25, o volante Jean Martim, 22, e o meia Gabriel Terra, 24. Todos já estão integrados ao elenco do Netuno, que realiza pré-temporada em Sorocaba.

Marcondes chega respaldado por história de sucesso com a camisa do Londrina-PR. Foram 129 partidas, três títulos (Paranaense de 2014 e 2021, e Primeira Liga de 2017), além de três acessos (à Série C em 2014, e à Série B em 2015 e 2020). Alex da Silva, por sua vez, iniciou trajetória no Atlético-MG, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2014. Depois, perambulou por alguns clubes de expressão, como Sport-PE, Ferroviária, América-MG, Goiás (onde foi campeão goiano) e Avaí-SC (foi campeão catarinense).

Revelado no Tanabi, Alyson tem currículo mais modesto, mas disputou a última Série B pelo Sampaio Correa-MA, emprestado pelo Ceará-CE. Já Gabriel Terra, apesar de jovem, rodou o País e estava no Brasil de Pelotas-RS, enquanto Jean chega do Avaí (onde foi campeão estadual) para a primeira experiência no futebol paulista.

JOGO-TREINO

O Água Santa realizou atividade contra o XV de Piracicaba, em Sorocaba, em preparação à disputa do Paulistão. A partida terminou empatada por 1 a 1, e o gol diademense foi marcado por Caio Dantas, de pênalti. Recuperado de lesão, o artilheiro era pretendido por clubes do Brasil (entre eles o Vasco) e do Exterior, mas anunciou que permanecerá no Netuno no Paulistão.