Grande ABC conta com 600 vagas de emprego nesta semana

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



17/01/2022 | 04:36



As centrais públicas de trabalho do Grande ABC oferecem ao menos 600 postos de trabalho nesta semana. Rio Grande da Serra não divulgou lista com os postos disponíveis em sua unidade. O município que registra o maior número é São Caetano, com 281 vagas. Elas podem ser acessadas pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

A cidade de Santo André conta com ao menos 108 oportunidades, das quais 28 estão disponíveis no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). Há seis vagas, por exemplo, para a profissão de ferramenteiro de bancada. Já a Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, disponibiliza 80 oportunidades, distribuídas em toda a região. As faixas salariais oferecidas variam entre R$ 1.000 e R$ 6.500. O posto com a maior remuneração é o de coordenador de operações logísticas, com salário entre R$ 6.000 e R$ 6.500.

Já a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, por sua vez, conta com 97 vagas em seu sistema. Há, por exemplo, 29 oportunidades para auxiliar de limpeza e 24 vagas voltadas ao cargo de auxiliar de linha de produção.

O quarto município com o maior número de postos disponíveis é Mauá. O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) da cidade oferece 55 vagas, que variam entre o cargo de motorista de caminhão ao de auxiliar de sushiman. As vagas são para trabalhar em empresas de Mauá e região. Os profissionais interessados devem comparecer à sede da central, na Rua Jundiaí, 63, no bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e a carteira de trabalho em mãos ou no formato digital. O atendimento funciona de segunda a sexta0feira, das 8h às 17h.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Diadema informa que há ao menos 35 oportunidades de trabalho disponíveis no município. Informações e cadastro das vagas podem ser obtidos por meio do site http://emprega.diadema.sp.gov.br. Há 24 vagas para o público geral, a exemplo de cargos como estagiário em pedagogia e pedreiro. Para PcDs (pessoas com deficiência), há 11 oportunidades para postos como operador de caixa e operador de máquinas.

Por fim, há 24 vagas de trabalho disponíveis no sitema do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires. Há 20 oportunidades, por exemplo, para auxiliar de logística. De acordo com a central de trabalho, a preferência nesta oportunidade é para candidatos que buscam o primeiro emprego.