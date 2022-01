Legislativos da região cogitam o retorno das sessões remotas

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



17/01/2022 | 04:19



A maior parte dos Legislativos do Grande ABC têm cogitado retomar o expediente nas Câmaras Municipais, após o recesso parlamentar, com sessões plenárias remotas e restrições de acesso ao público. A medida seria uma resposta diante do aumento da disseminação da Covid-19. Segundo projeções feitas pela Universidade de Washington (Estados Unidos), o Brasil deve atingir 1 milhão de casos diários até o fim do mês.

O expediente das Câmaras de Santo André, São Caetano e Mauá está previsto para ser retomado no dia 1º de fevereiro. No dia 2, será a vez do Legislativo de São Bernardo. Já as Câmaras de Diadema e Ribeirão Pires voltam com o expediente no dia 3 de fevereiro. O chefe do Legislativo de Rio Grande da Serra, Charles Fumagalli (PTB), não havia retornado aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.

De uma forma geral, os presidentes das Câmaras da região têm ganhado tempo para tomar uma decisão. Questionado pelo Diário, o chefe do Legislativo de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), avalia restringir o acesso do público. “Nós (vereadores) retornaremos a partir da primeira quarta-feira de fevereiro. Como eu tenho um prazo, vou consultar a Vigilância Sanitária. Se continuar do jeito que está, é muito grande a chance de ter que cancelar momentaneamente a presença do público”, declarou. Camolesi avalia que as sessões com os parlamentares devem ser presenciais, mas que há possibilidade de instituir o formato remoto a depender da avaliação da área de saúde do município.

Mauá também mantém hoje a previsão de São Bernardo a respeito do assunto. “Por conta desse aumento de casos, estou estudando a possibilidade de ter a sessão presencial apenas os vereadores”, relatou Zé Carlos Nova Era (PL), vereador e presidente da Câmara. “Vou pedir a apresentação do teste para todos os vereadores de negativo de Covid-19 e o comprovante da vacinação”, prometeu o parlamentar.

Já a Câmara Municipal de Santo André, em nota, afirmou que uma definição sobre o assunto deve ocorrer no fim do mês. “Até o momento, a medida adotada em relação à Covid-19 é o afastamento temporário do funcionário caso seja diagnosticada a doença. Quem teve contato com o mesmo deve providenciar o teste e, se for o caso de contaminação, afastar-se conforme orientação médica. O espaço ocupado pelo funcionário será desinfectado posteriormente. Sobre as sessões remotas, ainda não foi acertado nada oficialmente. O funcionário deve avisar imediatamente o superior direto que, por sua vez, deve comunicar a direção da Casa para que todas as medidas sejam adotadas. Será decidido no fim do mês se algo muda em relação às sessões”, informou o texto divulgado.

A espera pelo cenário epidemiológico no fim do mês também é o caso da Câmara de São Caetano. “Só voltamos em fevereiro. Vamos aguardar um pouco mais para estas definições. Importante frisar que todas as medidas de precaução precisam ser mantidas (a exemplo do uso do) álcool, máscara, lavagem das mãos, distanciamento, principalmente para os mais vulneráveis”, afirmou Tite Campanella (Cidadania), vereador e chefe do Legislativo.

Com presença

As Câmaras de Diadema e Ribeirão Pires são as únicas da região que não cogitam o formato remoto para as sessões plenárias. “Por hora não. Vamos intensificar os protocolos de acesso aos gabinetes e dependências. Estamos elaborando (o guia de práticas sanitárias) e, tão logo esteja concluído, tornaremos público”, declarou ao Diário Josa Queiroz (PT), presidente da Câmara Municipal de Diadema.

Guto Volpi, chefe do Legislativo de Ribeirão Pires, seguiu o mesmo tom. “(As sessões) Não vão ser remotas, pelo menos até o momento. A gente inicia na primeira quinta-feira de fevereiro, e volto a reforçar as medidas sanitárias. Não vamos bobear em nenhum momento quanto a isso”, disse.