São Paulo faz 3 a 0 sobre o São Caetano e avança na Copinha

16/01/2022



O São Caetano se despediu com bastante dignidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, 15, no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão reencontrou o São Paulo, acabou derrotado por 3 a 0, mas teve oportunidades de, no mínimo, diminuir o prejuízo. Com o resultado, o Tricolor passou à quarta fase (oitavas de final), na qual vai encarar o Vasco (leia mais ao lado). Assim, caiu o último representante do Grande ABC vivo na competição – eram sete times.

Logo no primeiro minuto de jogo, o São Paulo apresentou o cartão de visitas. Vitinho enfiou para Caio, que avançou com liberdade, invadiu a área, ajeitou e bateu no canto do goleiro Max: 1 a 0, para festa da torcida são-paulina, que lotou seu setor no estádio da região.

O São Caetano sentiu o baque e, aos poucos, foi se reorganizando. Arthur e Ney Bahia tentaram, mas pararam no goleiro Leandro. Do outro lado, quando chegou novamente, o São Paulo foi letal. Aos 23, em nova bola lançada em profundidade, Caio encontrou Nathan, que cruzou para Vitinho apenas empurrar às redes: 2 a 0.

Aos 28, não fosse o goleiro Leandro, o Azulão teria descontado em chegada de Lobato, escorando cruzamento de Gameiro. O arqueiro tricolor, substituindo Young (gripado), se esticou todo e fez grande defesa.

Para a segunda etapa, o técnico Fininho promoveu algumas alterações na equipe são-caetanense, que até começou mais incisiva. Mas não o suficiente. Tanto que logo o São Paulo reassumiu o controle da partida. E na base do toque de bola, chegou ao terceiro gol. Aos 21 minutos Vitinho havia acabado de desperdiçar grande oportunidade, mas, na sequência do lance, o Tricolor retomou a posse, a bola chegou em Caio, que bateu cruzado, Max defendeu e, no rebote, Vitinho apareceu livre para mandar para o gol vazio: 3 a 0.

Praticamente no lance seguinte, o São Caetano perdeu grande chance de marcar seu gol de honra. Aos 23, Gustavo França ganhou do goleiro são-paulino, mas pegou mal na hora da finalização e isolou – pouco depois, o atacante azulino ainda protagonizaria lance lamentável ao bater contra o gramado a cabeça de um adversário, em lance ignorado pela arbitragem. Aos 34, Gabriel Santana teve a última chance para Azulão, mas ao tirar do goleiro, acabou mandando para fora.

Palmeiras bate Atlético-GO em Diadema

O Palmeiras deu na manhã deste sábado, 15, mais um passo rumo ao título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando em Diadema, no Estádio do Inamar (onde vem atuando desde a estreia) o Verdão venceu com propriedade o Atlético-GO, por 3 a 0.

Dois gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo deram tranquilidade para o Alviverde encaminhar sua classificação. Fabinho, logo aos cinco, abriu o placar. Aos 13, Gabriel Silva ampliou. Na segunda etapa, os palmeirenses puderam até se resguardar. Aos 30 da etapa final, em cobrança de pênalti, Vitinho decretou o triunfo. Na próxima fase o time paulista vai encarar o Inter-RS, que, em Santana de Parnaíba, eliminou a Portuguesa nas penalidades por 5 a 3, após empate sem gols no tempo normal.

Também nos pênaltis o Vasco despachou o Osasco Audax, no José Liberatti, por 4 a 3.

Em Porto Feliz, o Desportivo Brasil eliminou o Iape-MA (algoz do São Bernardo FC), igualmente nas penalidades (5 a 4), e vai enfrentar o Cruzeiro, que, em Itapira, fez 2 a 0 no Retrô-PE.

Já na Rua Javari, na Capital, o Canaã-BA venceu o Juventus-SP, por 1 a 0, e avançou. Na fase seguinte, os baianos vão encarar uma surpresa. Em Barueri, o Oeste fez 2 a 0 sobre o Flamengo, eliminou os cariocas e seguiu adiante.