Santo André/Apaba renova com trio identificado

Dérek Bittencourt



15/01/2022 | 00:01



O Santo André/Apaba anunciou as permanências de três atletas muito identificadas com a equipe e com a torcida para a temporada 2022, casos de Jaqueline, Ariadna e Sassá. As três formarão a espinha dorsal titular da LBF (Liga de Basquete Feminino), que começa em março. Assim, elas permanecem treinando junto às companheiras sob comando da técnica Arilza Coraça.

O trio carrega muitas temporadas dedicadas ao time andreense. Todas, em algum momento da carreira, deixaram a equipe, seja para atuar em outra agremiação ou por planos pessoais – Jaqueline e Sassá, por exemplo, fizeram pausa na carreira para serem mães –, mas regressaram.

“Estou muito feliz pela renovação, pois Santo André é um lugar que estou há muito tempo e me sinto em casa, ou seja, plenamente acostumada e adaptada, seja dentro ou fora de quadra. Quero fazer um excelente campeonato defendendo mais uma vez as cores da A.D. Santo André, por isso já estou me preparando”, comentou Jaqueline, 35 anos. “Que seja um período de vitórias e de boas atuações, pois estarei sempre fazendo o melhor em prol da minha equipe. E vamos trabalhar forte e com seriedade para buscar os objetivos propostos pela nossa comissão técnica e diretoria”, emendou a ala.

“Sinto-me grata e muito feliz pela oportunidade de fazer parte deste projeto por mais um ano. Santo André é o meu time do coração, então sinto muito orgulho em vestir essa camisa”, comentou a cubana Ariadna, 38. “Estou empolgada para o início desta temporada e quero contribuir para que este ano seja de grande evolução, resultados positivos e conquistas para nossa equipe”, completou a jogadora andreense.

O sentimento de Ariadna foi compactuado por Sassá, 27. “Estou muito feliz. É sempre bom estar em casa, voltei a jogar o 5x5 depois de três anos e gostei muito do meu resultado. Então, vamos seguir trabalhando forte, que este ano vai ter muito e muito mais. Espero que nesta temporada a equipe possa superar expectativas. Vamos com tudo em busca do pódio, que é o nosso grande objetivo no primeiro desafio da temporada”, completou a ala/pivô.