Semasa distribui mais de 140 mil itens doados nas Estações de Coleta em 2021

14/01/2022 | 16:39



A solidariedade dos andreenses se destacou em 2021 e uma das maiores provas é o resultado positivo obtido em peças e itens doados nas Estações de Coleta do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). No ano passado, os moradores entregaram mais de 140 mil itens nos ecopontos. Deste total, 128.428 foram distribuídos às 16 instituições cadastradas junto à autarquia, 12.577 chegaram ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André e outros 1.294 foram entregues nas ações ‘Breshopping Sustentável’ e ‘Gincanas Ecológicas’, promovidas pelo Semasa.

As peças de roupas femininas, masculinas e infantis compõem a maior parte das doações recebidas, mas calçados, acessórios (cintos, bolsas, gravatas, entre outros), itens de cama, mesa e banho e livros também estão entre os mais doados. O que muitos moradores não sabem é que o Semasa também recepciona outros tipos de produtos que são encaminhados para doação, como utensílios para lar (copos, panelas, jarras etc), eletroeletrônicos e mesmo itens para pessoas com deficiência, como muletas, andadores e cadeiras de rodas.

Em apoio às campanhas Santo André Solidária e Natal Solidário, realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, o Semasa encaminhou doações de peças de inverno, cobertores e brinquedos.

Os brinquedos, inclusive, também fizeram a alegria da criançada neste último ano. Foram 8.812 itens distribuídos às entidades parceiras da autarquia. Além disso, 509 brinquedos ganharam novos lares durante as duas edições do evento ‘Gincanas Ecológicas’, em junho e dezembro de 2021. Tanto as ‘Gincanas Ecológicas’ quanto o ‘Breshopping Sustentável’ são iniciativas da autarquia para fazer o bem a quem mais precisa. “Ao recepcionar estas peças nos ecopontos e realizar as doações estamos oferecendo um destino nobre a estes produtos, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade”, comenta o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

Todos os itens entregues nas Estações de Coleta passam por triagem antes de serem encaminhados aos novos destinos. Os que são distribuídos em eventos também são higienizados. O Semasa recebe doações em todos os ecopontos ao longo de todo o ano e, em 2022, a expectativa da autarquia é realizar outras edições do ‘Breshopping Sustentável’ e das ‘Gincanas Ecológicas’, se as condições de saúde e segurança em razão da Covid-19 permitirem.