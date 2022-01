Obituário - 15 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/01/2022 | 05:12



SANTO ANDRÉ

Elvira Barradelli Viola, 98. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicentina da Cruz Jesus, 89. Natural de Tremembé (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel Fernando dos Santos, 87. Natural do Rio Leal (Bahia). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Frederico Alves da Silva, 86. Natural de Petrolândia (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kioko Tina Yamachiro, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Lázara Monteiro, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria dos Santos Santiago, 81. Natural de Manga (Minas Gerais). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida Pastrena, 80. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Darci da Silva Santos, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Jacintho Ferreira, 71. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo João Braga, 68. Natural de Tupi Paulista. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Sérgio Paschuini de Sousa, 62. Natural de Alfredo Marcondes (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Suelen Fadini Duarte, 36. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Recepcionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Teresinha dos Santos Cavalcante, 91. Natural de São Luís do Paraitinga (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Agostini, 90. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Francisco Ferreira da Silva, 81. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Álvaro Egidio Diógenes, 79. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Josué da Silva Reis, 78. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

Maria Helena da Silva, 77. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Milton dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Pedro Francisco da Silva, 56. Natual de Santo Antonio de Lisboa (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Isaura Grigoletto, 76. Natural de Neves Paulista. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Deolinda Gouvêa da Luz Lourenço, 92. Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Santa Margioto Santos, 97. Natural de Pirangi (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Maria Henriques da Silva, 91. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Hélio Alves do Carmo, 79. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia na Cidade Júlia. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Marinalva Vieira de Araujo, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Aparecido dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Irene Aparecida de Almeidam, 59. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Afonso da Silva, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Henrique Cardoso dos Reis, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 11. Parque do Grande ABC.

Donisete Celestino do Nascimento, 62. Natural de Santo Expedito (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Motorista. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Celina de Souza Pereira, 61. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Regiane Ferreira Nunes, 38. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.