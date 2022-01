Simone e Simaria lançam música em parceria com Zé Felipe: Um chicletinho

13/01/2022 | 16:10



Tem música nova da área! Simone e Simaria lançaram nesta quinta-feira, dia 13, a parceria com Zé Felipe na faixa Vontade de Morder. Em entrevista para o Leo Dias, as cantoras contaram que o single tem uma mistura de piseiro com reggaeton e tem tudo para viralizar nas redes sociais. O clipe ainda têm as participações de Gkay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis.

Eu já estava no estúdio produzindo umas músicas nossas que eu queria começar a organizar. Aí apareceu essa música e na hora eu tive certeza de que era a cara do Zé Felipe. Encontrei com ele na Farofa da Gkay e falei que tinha uma música massa para gente gravar. Ele adorou e a gente trabalhou em tudo num corre só. Simone estava indo viajar, então nós nos reunimos e fizemos tudo, inclusive o clipe, aqui em casa. Tudo simples. Eu mesma ia dirigir, fiz o roteiro, foi uma loucura! Todos os influenciadores são meus amigos. Eu queria fazer um clipe que tivesse cara de TikTok e Reels, no qual a gente já ensina o povo a fazer a coreografia, que é bem facinha. Liguei para os meus amigos Gkay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis, que vieram na hora nos ajudar, disse Simaria.

Simone complementou dizendo que a letra promete agradar também às crianças, porque é muito fofa:

A música é boa demais, um chicletinho!

A produção chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira, dia 14.