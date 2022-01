Obituário - 13 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 08:24



SANTO ANDRÉ

Ana Rosa de Souza Gomes, 98. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastian Fuentesal Mencia, 95. Natural da Espanha. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Polidor aposentado. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Fumis, 93. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Maria Otalia Ferreira dos Santos, 84. Natural de Bocaiúva (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elio Stevanato, 84. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Miralda Nunes Alves, 84. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Aparecida Marchesini dos Santos, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josemildo Gonçalves da Costa, 70. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Aparecida Silveira de Toledo, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Angelo Mantovani, 67. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Silva, 63. Natural de Guanambi (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Cozinheiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adão Ferreira Lombardi, 60. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Pereira da Silva, 60. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renildo Santos Gomes, 48. Natural de Brasília, Distrito Federal. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Esperança Zippe Bresssan, 94. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Municipal de Florai (Paraná).

Margarida Catales Carmosato, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Ephigenia da Cunha Batistini, 90. Natural de Cordeirópolis (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

José Ruy Martins Villa, 88. Natural de Vila Velha (Espírito Santo). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Gerivaldo Ferreira das Virgens, 86. Natural de Propriá (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Stuchi Martão, 86. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Rudney Dalle Molle, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo Kojimo, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residiu no bairro Perus, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Claudemira da Silva Pinto, 79. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Sidnei Barbosa, 77. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia em Sumaré (São Paulo). Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto do Espírito Santo, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Valdecir de Oliveira, 75. Natural de Boa Viagem (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

José Barbosa, 74. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia em Nova Itanhaém, Itanhaém (São Paulo). Dia 2. Cemitério Vila Euclides.

Cacilda Finatto Escanuela, 72. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Adaildes Gonçalves Nunes, 70. Natural de Canarana (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Edvaldo Kawano, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Eliana Rodrigues Oliveira, 58. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Gonçalo Rodrigues da Silva, 56. Natural de Independência (Sergipe). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Municipal de Morro Agudo (Ceará).

José Alexandre Santos, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Rogério Rodrigues Durais, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Mendes Pacielli, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

David Edwirges, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Camboriú (Santa Catarina). Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Otalia Pontes, 76. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vera Ferreira Gomes, 73. Natural de Itirapuã (São Paulo). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

José Augusto Filipe Ramos, 101. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Vicente Rodrigues de Sousa, 93. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José da Fonseca Freitas, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Cecília Maria Barros de Oliveira, 78. Natural de Capela (Alagoas). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

José Rezende da Rocha, 74. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Vale da Paz.

João Batista de Lima, 73. Natural de Tuparetama (Pernambuco). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Jovenice Alves de Macedo, 71. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Gabriel Francisco Nunes Maciel Barbosa, 50. Natural de Mombaça (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

William dos Santos Cancian, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



M A U Á

Dorival da Costa Sivo, 83. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Auro Carlos Pedrito, 74. Natural de Guajeru (Bahia). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ermínio Vital de Souza, 70. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Moacir Tiago de Oliveira, 64. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Delza dos Santos Ferreira, 62. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.