Primeiras doses da vacina para crianças chegam hoje ao Brasil

Anderson Fattori



13/01/2022 | 00:46



Chega hoje ao Brasil o primeiro lote da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. A carga, com 1,2 milhão de frações do imunizantes, vai desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e na sequência será distribuída pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios. No total, o Brasil vai receber 4,3 milhões de imunizantes para essa faixa etária ainda em janeiro, mais 7,2 milhões em fevereiro e 8,4 milhões em março. No total são 19,9 milhões de imunizantes, insuficientes para público estimado de 20,5 milhões de brasileiros de 5 a 11 anos.



O governado João Doria (PSDB) disse ontem que pretende distribuir e iniciar a vacinação das crianças assim que as doses da Pfizer chegarem a São Paulo. O imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) há quase um mês, no dia 16 de dezembro.



“Estamos prontos para iniciar a vacinação do público infantil desde o dia 16 de dezembro. Toda logística está organizada, as carteirinhas, seringas e outros materiais já foram distribuídos para início da imunização de crianças entre 5 e 11 anos, com prioridade para as crianças com comorbidades”, afirmou a coordenadora do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula.



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC estima que a região tenha 260 mil crianças entre 5 e 11 anos. “Só vamos conseguir alcançar uma cobertura vacinal ótima para a população com a inclusão das crianças, bloqueando a circulação do vírus”, afirmou Paulo Serra (PSDB), presidente do colegiado e prefeito de Santo André.



Para agilizar a vacinação, o governo do Estado orienta os responsáveis a fazer o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. É preciso informar o CPF de quem será vacinado. Caso a criança não tenha, será necessário tirar o documento em uma agência dos Correios. Nesse caso, o responsável deve apresentar RG próprio, certidão de nascimento ou RG da criança. Esse serviço tem taxa de R$ 7 que deve ser paga na hora.



A vacinação vai acontecer em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para quilombolas e indígenas.