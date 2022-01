Ecopontos de Santo André recebem 15 toneladas de pneus por mês

Da Redação



12/01/2022 | 08:47



Lugar de pneu velho ou que não possui mais uso não é jogado dentro de córregos ou descartado irregularmente em vias públicas. Estes resíduos são recebidos gratuitamente em qualquer uma das 20 Estações de Coleta que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) disponibiliza à população. Mensalmente, são descartadas cerca de 15 toneladas de pneus e, em 2021, até novembro, a autarquia recebeu 166,94 toneladas de pneus nos ecopontos.

Desde 2007 o Semasa possui convênio com a Reciclanip, responsável pela logística reversa destes produtos. A entidade, que é ligada à Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), recolhe este tipo de resíduo e encaminha para a reciclagem e destinação ambientalmente adequada.

A Reciclanip envia os detritos a uma multinacional que utiliza o material como combustível para a secagem de cimento, no reparo de trincas de asfalto em rodovias e até mesmo para confecção de tapetes para automóveis e pisos para quadras poliesportivas. Desde o início da cooperação, o Semasa já destinou 7.128 toneladas de pneus à Reciclanip.

“Ao realizar a destinação correta de pneus a população colabora para que estes materiais não cheguem aos cursos d’água ou não obstruam dispositivos de drenagem, como bocas de lobo, colaborando para evitar as enchentes e alagamentos, especialmente nesta época, em decorrência das chuvas de verão. Cada morador pode levar até quatro pneus por mês em qualquer ecoponto”, explica o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

Ao ser encaminhado para a reciclagem, este tipo de produto não chega ao aterro sanitário municipal, o que colabora para o prolongamento da vida útil do espaço. Além disso, pneus permitem o acúmulo de água, o que favorece a aparição de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

Grandes geradores, como indústrias pneumáticas, borracheiros e revendedores, devem fazer um cadastro prévio junto à autarquia para realizar o descarte no ecoponto localizado dentro do Aterro Sanitário. A relação completa de todas as Estações de Coleta, endereços e horários de funcionamento está disponível no site do Semasa, no link direto http://bit.ly/EstacoesColeta.