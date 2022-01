Janeiro já registra mais casos de Covid do que dezembro

Anderson Fattori



11/01/2022 | 08:31



Em apenas dez dias de janeiro, as cidades do Grande ABC já superaram o número de casos de Covid-19 registrados em todo o mês de dezembro. De acordo com dados enviados pelas prefeituras, no último mês de 2021 foram 1.758 diagnósticos positivos da doença, contra 2.250 do dia 1º até ontem, isso sem levar em consideração mais 10.238 casos reportados por São Bernardo na sexta-feira que estavam represados. Diante da flagrante alta, os sete prefeitos da região se reúnem virtualmente hoje em assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para discutirem ações coletivas para o controle da pandemia.

Entre as pautas da reunião estão restrições que podem ser impostas ao comércio para diminuir a circulação de pessoas – e por consequência do vírus –, medidas para garantir retorno seguro das crianças às aulas e outros assuntos relacionados à variante ômicron e aos casos de síndrome gripal.

Individualmente, as cidades já estão tentando diminuir a possibilidade de contágio. Ontem, a Prefeitura de São Caetano decidiu suspender as atividades esportivas nas cinco unidades dos Cises (Centros Integrados de Saúde e Educação) da terceira idade. Tal medida permanecerá vigente por período indeterminado. Na semana passada, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) disse ao Diário que, se o Brasil seguir a taxa de transmissibilidade observada da variante ômicron na África do Sul, “será uma curva de Gauss de oito semanas, com pico no meio de período”. E, na sexta-feira, ainda estávamos na segunda semana.

Em Diadema, a administração anunciou ontem adiar o Projeto Férias, que começaria no 18, e foi transferido para as férias de julho. Já a Copa Diadema, que teria início no dia 22, com a participação de 64 equipes, foi transferida para a segunda quinzena de fevereiro, em data que será informada posteriormente.

A Prefeitura de São Bernardo informou que, assim como as outras seis cidades da região, proibiu a realização de eventos carnavalescos, como desfiles, bailes e blocos de rua durante o Carnaval, bem como cancelou o Festival de Verão, tradicionalmente realizado em janeiro. Além disso, está em vigor na cidade o decreto que restringe o funcionamento de bares, restaurantes, shopping centers, lojas de conveniência, bufês, casas de shows e congêneres até, no máximo, às 2h.

As outras prefeituras informaram que vão esperar a reunião de hoje no Consórcio para discutir regionalmente as possíveis restrições para o controle da pandemia.

MORTES SEGUEM ESTÁVEL

Mesmo com a alta no número de contaminados, não tem aumentado o indicador de óbitos em razão da Covid. Em dezembro foram 47 mortes, ou seja, três perdas a cada dois dias, exatamente a mesma proporção dos dez primeiros dias de 2022, quando foram computados mais 15 falecimentos.

Ontem, apenas Santo André, São Caetano e Mauá atualizaram os dados da pandemia e confirmaram mais 540 casos de Covid e uma morte, registrada em São Caetano.