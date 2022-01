Com convocação em janeiro, jogadores mudam rotina para serem lembrados por Tite

11/01/2022 | 07:00



A pandemia de covid-19 provocou mudanças no calendário do futebol com o adiamento de jogos e competições. Por isso, haverá, de forma excepcional, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Seleções da América do Sul (Conmebol), América do Norte e Central (Concacaf) e da Ásia (AFC) entrarão em campo para definir as últimas vagas para o Mundial do Catar.

A seleção brasileira já está classificada para a Copa, mas o técnico Tite quer aproveitar os últimos jogos para testar atletas e formações. O Brasil terá nove jogos ao todo até a convocação final para a Copa do Mundo. Os dois primeiros compromissos são diante do Equador - em Quito, no dia 27 de janeiro - e Paraguai - no Mineirão, em 1º de fevereiro. Em março, ocorrerão os últimos jogos das Eliminatórias. Em junho e setembro, a seleção realizará amistosos preparativos para o Mundial, que será disputado em novembro e dezembro.

De olho em novas oportunidades, alguns jogadores do futebol local seguiram treinando durante as férias para chamar a atenção da comissão técnica da seleção. Com a conquista da Copa do Brasil em 15 de dezembro, o Atlético-MG planeja o início da pré-temporada apenas para no dia 17, mas o atacante Hulk já está treinando e se condicionando fisicamente para estar apto a ser lembrado por Tite.

O mesmo acontece com Gabriel, do Flamengo. Lutando por uma vaga entre os atacantes da seleção, o jogador se reapresentou de forma antecipada e já faz suas atividades no CT Ninho do Urubu. O goleiro Weverton mira a conquista do Mundial de Clubes pelo Palmeiras, mas antes de iniciar a temporada, já estava se preparando, assim como outros colegas da equipe alviverde.

Nas últimas convocações de 2021, Tite evitou chamar jogadores que atuam no futebol brasileiro para não desfalcar as equipes na reta final do Campeonato Brasileiro. Na atípica Data Fifa de janeiro, o problema é diferente, mas a consequência pode ser semelhante. O futebol brasileiro ainda não deu início às suas competições oficiais, e os últimos jogos foram realizados há cerca de um mês. Assim, Tite pode novamente optar por chamar os atletas da Europa, que estão em melhor ritmo.

A CBF confirmou que a convocação para os jogos com Equador e Paraguai acontece nesta quinta-feira, dia 13. Sem poder contar com os suspensos Lucas Paquetá e Fabinho para a primeira partida, Tite deve chamar dois ou três jogadores a mais que os tradicionais 23. Lesionados, Neymar e Richarlison também serão ausências importantes na lista.