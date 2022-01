Investimento providencial

Do Diário do Grande ABC



10/01/2022 | 23:59



São providenciais os investimentos anunciados pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para a Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC à Capital. Segundo anúncio feito ontem pelo governo do Estado de São Paulo, serão aplicados R$ 83 milhões na reforma de quatro estações localizadas na região: Capuava, em Mauá; Prefeito Saladino e Utinga, em Santo André; e São Caetano. Tratam-se de recursos importantes para modernizar o sistema, tornando mais agradável e rápida a viagem diária de milhares de passageiros.



Além dos planos para modernizar os trens, o Estado finalmente começou a tirar do papel o tão esperado projeto do Metrô. Em 29 de dezembro, foi assinado o contrato com o consórcio de empresas que farão o estudo para viabilizar a implantação da Linha 20-Rosa, que interligará Santo André e São Bernardo à região da Lapa, na Capital. Os trabalhos prévios, necessários para sustentar todas as demais etapas de construção do modal, devem estar concluídos em setembro, segundo informações fornecidas pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista.



Nenhuma das principais aglomerações urbanas mais desenvolvidas do mundo abre mão de trem e Metrô para fazer o deslocamento em massa de passageiros, com agilidade, segurança e economia. A Grande São Paulo precisa urgentemente seguir o bom exemplo planetário.



Investir maciçamente em sistemas sobre trilhos é fundamental para melhorar a mobilidade da Região Metropolitana, onde congestionamentos constantes atrapalham o direito de ir e vir com frequência e intensidade assustadoras. Daí o otimismo suscitado pelos recentes anúncios feitos pelo governo paulista. Quanto mais pessoas se deslocarem por transporte coletivo, incluindo ônibus, menos carros para atravancar o trânsito das cidades. Os projetos do Estado para o Grande ABC estão em sintonia com os esforços para melhorar a qualidade de vida dos habitantes das sete cidades. Que sejam efetivados o mais rapidamente possível.