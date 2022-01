Bob Saget não tinha nenhum problema de saúde e estava animado com a volta aos palcos

10/01/2022 | 17:11



Como você sabe, Bob Saget morreu repentinamente no último domingo, dia 9. O ator foi encontrado em seu quarto no Ritz-Carlton, em Orlando, nos Estados Unidos. Um amigo disse ao Daily Mail que Bob estava saudável e que o quarto não tinha nenhum sinal de violência:

Não houve jogo sujo, nada de estranho. Tudo o que nos foi dito é que ele morreu durante o sono. Estamos todos devastados. Falei com ele na tarde de sábado. Ele teve um ótimo show na noite de sábado. Ele era o cara mais generoso e adorável. É simplesmente trágico.

Antes de ser encontrado, Bob havia postado uma foto nas redes sociais falando sobre como foi volta aos palcos:

Ok, eu amei o show de hoje à noite em Jacksonville. Público realmente bom. Muita positividade. Aconteceu ontem à noite em Orlando ontem à noite no Hard Rock Live também. Público muito agradecido e divertido. Obrigado novamente a @comediantimwilkins pela abertura. Não fazia ideia que fiz um set de duas horas esta noite. Estou de volta à comédia como quando tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e amando cada momento dela.

Bob ainda mandou mensagem para Aubrey Saget. Essa foi a última mensagem do ator para a filha.

Obrigado. Te amo. Hora do show!

Muitos amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte abrupta. Pete Davidson aproveitou para fazer uma homenagem e agradecer a ajuda do artista com problemas de saúde mental.

Quando eu era mais jovem e várias vezes ao longo de nossa amizade, ele me ajudou a passar por algumas coisas difíceis de saúde mental. Ele ficou no telefone com minha mãe por horas tentando ajudar de qualquer maneira que pudesse nos conectando com médicos e coisas novas que podemos tentar. Ele me checava e se certificava de que eu estava bem.