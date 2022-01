Obituário - 11 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2022 | 05:51



SANTO ANDRÉ

Tsuyako Ikeda, 100. Natural do Japão. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonietta Bruno, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Jacareí (São Paulo).

Emília Felippe Aquati, 90. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Clarice Galerani Marques, 88. Naturaç de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Isaura Marta da Silva, 84. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Helena Moura Barné, 83. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Bispo dos Santos, 82. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hercília Mapeli Bonatto, 80. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milda Muralis Vezys, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Áurea Pereira de Queiroz, 74. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Manoel Cordeiro da Silva, 70. Natural de Tamboril (Ceará). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Chamma, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edna Aparecida André Martin, 65. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria do Carmo Sarinho Toquetti, 91. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Sebastião Saviano, 89. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix.

Djalma Alves Martins, 87. Natural de Buerarema (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Maria Geralda Gomes Costa, 85. Natural de Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Quitéria Sales Santos, 76. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Vanda Lúcia de Paula Silva, 74. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Wilson Squinetti Junior, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Marzano, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Firmino Pinto, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, São Paulo, Capital.

Maria Irani de Oliveira Martins, 72. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Edilson Pereira da Silva, 70. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Ivanete Granja de Matos, 67. Natural de Poti (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Leni Pereira Azevedo, 63. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio Bento da Silva, 61. Natural de Ibirapitanga (Bahia). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Clara Ribeiro, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Bosque da Saúde, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Antonio Sidney Nóbrega, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo Amaro, Capital. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olga Kulesis da Silva Ribeiro, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdemar Lima de Brito, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Paulo Roberto da Silva, 60. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisco Uelmo Costa, 44. Natural de Saboeira (Ceará). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Edinete Reis de Jesus Dias, 80. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Abimael Gomes de Menezes, 79. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria de Lourdes da Conceição, 75. Natural de Santa Maria do Cambuca (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Iolanda de Souza Barros, 73. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Antonias Alexandrino da Costa, 69. Natural do Estado de Perambuco. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Márcia Rodrigues Falsetti, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Silvio de Miranda, 57. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Maria Leonor. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Edinete Liatzkowski, 70. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Daniel Minarini Correa, 55. Natural de Miraí (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Marceneiro. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Geni de Oliveira Munhoz, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Misusu Tamikawa, 83. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Kazuo Nishimura, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Manoel Neto Figueredo, 60. Natural de Santa Cruz do Piauí. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.