No ninho do tucanato, Orlando bem avaliado

08/01/2022 | 05:32



08/01/2022 | 05:32



Reunião que concentrou a nata do tucanato do Estado de São Paulo e que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, ainda antes do fim do ano passado, debateu o nome do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), como possível indicado a vice-governador na chapa com o governador em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB). Mais do que isso, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), que encabeçou o encontro, teria avaliado positivamente o nome de Orlando Morando para a empreitada. Nos últimos dias, o chefe do Executivo são-bernardense recebeu convite para se juntar ao União Brasil, partido que nasce da junção do PSL com o DEM. O MDB também tem paquerado o tucano.

Um pouco de paz

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), tem aproveitado os momentos de paz política na cidade para participar de diversas agendas. Em uma delas, que ocorreu ontem no gabinete, o chefe do Executivo começou a debater a revisão do plano de saneamento da cidade. Diretor metropolitano da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Ricardo Daruiz Borsari esteve no encontro. O secretário de Governo, Admir Ferro, e o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Nilton de Paula, também participaram da conversa.

Mais próximos?

O presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT), e o vereador Orlando Vitoriano (PT) ainda seguem como favoritos da gestão do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), a se lançarem como candidatos a deputado na eleição deste ano. Não é de hoje que Josa almeja cadeira na Assembleia, enquanto Vitoriano – vereador mais bem votado na eleição de 2020 – pode encampar disputa por uma vaga no Congresso. Nos bastidores, interlocutores petistas sustentam que Filippi poderia se lançar como deputado federal, o que mudaria os planos e poderia dar início a uma disputa velada dentro do PT diademense.

Recuperação

Internado desde o fim do ano, o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), tem recebido nas redes sociais mensagens de apoio para pronta recuperação.