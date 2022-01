Ex de Felipe Neto quebra silêncio após anúncio do término: Quando eu tiver forças eu volto

07/01/2022 | 12:10



Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, mostrou o rosto pela primeira vez nas redes sociais após o término com o youtuber. Claramente abalada, a jovem escreveu um texto para tranquilizar os fãs sobre seu sumiço.

Pessoal, vim aqui agradecer por todo carinho que tenho recebido. Sei que esperam que eu esteja aqui, sei que querem me ver, mas no momento eu não consigo. Quando eu tiver forças eu volto. Com amor, Bru.

Caso você esteja por fora, no Natal de 2021, Felipe Neto deixou os fãs preocupados ao postar uma série de Stories pedindo desculpa e, então, sumindo das redes sociais. Alguns dias depois, Bruna revelou que recebeu uma ligação do youtuber no dia 25 de dezembro terminando a relação de cinco anos.

Até o momento, nenhum dos dois explicou as razões que levaram ao término.