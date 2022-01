Lays Silva é convocada para a Seleção Brasileira

Da Redação



07/01/2022 | 08:59



O técnico José Neto convocou ontem as jogadoras que representarão o Brasil no pré-Mundial, a ser disputado entre os dias 10 e 14 de fevereiro, na Austrália. E entre as atletas, como de costume, pelo menos uma representante do Santo André/Apaba. Desta vez, a armadora Lays Silva, que iniciou no São Bernardo e desde o ano passado passou a integrar o plantel do time andreense.

“Estou muito feliz com esta convocação e espero me preparar da melhor forma para ir bem. Quero muito ajudar a Seleção Brasileira, caso fique entre as 12 atletas que disputam o pré-Mundial”, celebrou Lays Silva.

A competição terá quatro equipes participantes. Além do Brasil, estarão em ação Austrália (adversária da estreia, dia 10), Coreia do Sul (rival do dia 12) e Sérvia (dia 13). Todos os jogos serão no Ranko Zeravica Sports Hall. As australianas já estão classificadas, restando duas vagas para os outros três participantes.

As jogadoras se apresentam no dia 1º de fevereiro. “Como esta competição não proporciona para as equipes muito tempo de preparação, estamos fazendo a convocação levando em consideração uma base de atletas que estão aptas, em atividade, já adaptadas a nossa metodologia e proposta de jogo”, disse o técnico José Neto.

Também foram convocadas as armadoras Débora Costa (CB Jairis-ESP) e Alana Gonçalo (Melilla La Salle-ESP); as alas/armadoras Patty Teixeira (Sampaio Basquete-MA) e Tainá Paixão (Akronos Moncalieri-ITA); as alas Isabela Ramona (Celje Basketball-ESL), Jeanne Flausino (Clube Galitos Aveiros-POR), Raphaella Monteiro (Benfica-POR), Thayná Silva (Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ) e Mariane Carvalho (BC Horizont Minsk-BLR); as alas/pivôs Damiris Dantas (Minnesota Lynx-EUA) e Stephanie Soares (The Masters University-EUA); e as pivôs Érika de Souza (CB Jairis-ESP) e Kamilla Cardoso (South Carolina Gamecocks-EUA). Das 14 convocadas, 12 vão para o país oceânico.