Marcelo quer Rubinelli bem longe da cadeira

Do Diário do Grande ABC



07/01/2022 | 06:01



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), está de olho no calendário eleitoral e na possível candidatura a deputado federal do secretário de Serviços Urbanos, Fernando Rubinelli (PSB), que faz de tudo para também dar as cartas no Paço mauaense. Não que Marcelo esteja torcendo pela vitória de Fernando, não. Pelo contrário. O que ele quer mesmo, e muita gente dentro da administração petista, é que o filho de Wagner Rubinelli (também secretário no governo de Marcelo) desocupe a cadeira da secretaria de Mauá. E, para disputar a eleição deste ano, o aliado do petista terá que se desligar da pasta até o início de abril. Mas o que ele vem tentando, nos bastidores, é manter a influência no setor e indicar o sucessor para ocupar o lugar. O problema para ele é que, do lado do gabinete do prefeito, o desejo é se livrar de Fernando e torcer pela sua derrota para não criar um ‘monstro’, que poderia ser um futuro adversário nas urnas.

Encontro

Prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL), visitou o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Volpi e Auricchio são próximos e sempre mantiveram bom trânsito político na região, exatamente por comandarem suas cidades outras vezes. A dupla, aliás, fez dobradinha no governo do Estado, quando o tucano foi secretário de Esportes e o liberal, adjunto. No encontro, Volpi fez questão de chamar Auricchio de “irmão” e postou foto em suas redes sociais. Foi a primeira visita que Volpi fez a Auricchio após o tucano ser empossado como prefeito de São Caetano, na última semana de 2021.

Devoção

Chamou a atenção o fato de o vereador bolsonarista por São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) ostentar, no alto de sua churrasqueira, uma espécie de altar com as imagens do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do suposto guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho. Chuchu tem ligação direta com o clã Bolsonaro, já que foi assessor do deputado federal pela Capital Eduardo Bolsonaro (PSL), também conhecido como ‘03’. Na Câmara, Chuchu segue a linha do bolsonarismo, defendendo pautas conservadoras e de embate à esquerda.