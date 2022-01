A indústria nascente O papel da região. As marcas que nos descobriram

Ademir Medici

“Em verdade, começa-se a compreender que o futuro da indústria nacional está no mercado interno, cujo aproveitamento por métodos de moderna economia, orientada pelas necessidades e possibilidades dos consumidores, mal se tem início no Brasil”. Cf. ‘O Estado de S. Paulo’, Notas e Informações, 1-1- 1957.



O balanço feito pelo “Estadão” sobre o desenvolvimento industrial brasileiro em 1956 não citava, especificamente, o Grande ABC.

À época, a região se organizava, politicoadministrativamente. Havia o ABC. Mauá e Ribeirão Pires estavam nascendo como municípios autônomos. Diadema e Rio Grande da Serra permaneciam como distritos.

O primeiro grande eixo industrial da região foi a linha Santo André a São Caetano, no Vale do Tamanduateí, cortado pela estrada de ferro.

A Via Anchieta diversificaria o parque industrial da região em direção a São Bernardo. Diadema se tornaria braço importante da indústria automobilística, enquanto Mauá ganharia em pioneirismo na indústria petroleira, com a Refinaria de Capuava.

Se o “Estadão” não citava o Grande ABC diretamente, seus anúncios, e os dos demais jornais – inclusive os jornais locais que antecederam o News Seller/Diário do Grande ABC – vinham demonstrando aspectos industriais da região desde a primeira metade do século passado.

A região ganhou sua primeira montadora de veículos nos anos 1920, a General Motors, de São Caetano. Outras duas montadoras chegariam com a Via Anchieta, a Varam Motores – que até montou a BMW, “as mais famosas motocicletas do mundo” - e a Brasmotor, montadora, entre outras marcas, dos caminhões Fargo.

Fica a dica aos pesquisadores: observem os anúncios da imprensa escrita de todos os tempos, e descubram outros cenários da formação industrial do Grande ABC. “Memória” tem recortado outros exemplos, que aos poucos serão publicados.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 7 de janeiro de 1972 – edição 1734

MANCHETE – Documentos revelam: Estados Unidos temem que os japoneses se aproximem da China.

SANTO ANDRÉ – Na favela, a eterna pobreza do amanhã. Multiplicavam-se os barracos na Vila Príncipe de Gales, atrás do chamado Núcleo Universitário do ABC.

RIO GRANDE DA SERRA – Os moradores da Vila Suzuki pedem a extensão da energia elétrica às residências do bairro.

LITERATURA – ‘Galeria da Solidão’, o novo livro do advogado Antonio Possidonio Sampaio, de Santo André. Escrevia Serafim Vicente: “O primeiro livro do autor, ‘A Arte da Paquera’, encontra-se totalmente esgotado e recebeu as melhores referências da crítica especializada”.

Em 7 de janeiro de...

1882 – O dr. Manuel Marcondes de Moura Costa, vicepresidente, assume o governo da Província de São Paulo. À época, a região era distrito da Capital, com o nome de Freguesia de São Bernardo.

1957 – Finalizado o Campeonato Paulista, o São Bento, de São Caetano, realiza amistoso no Canindé e perde por 2 a 0 da Portuguesa de Desportos. Antes do jogo foi homenageado o aleta português Manuel Faria, vencedor da São Silvestre de 1956.

1962 – A Câmara de Santo André cassa o mandato do prefeito Oswaldo Gimenez: é o primeiro caso de impeachment no Brasil.

1977 – Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira inicia ciclo de filmes italianos com “La Romana”, dirigido por Vitório de Cicca. Declarava o presidente César Lucchesi, da Società: será o primeiro filme de uma série a ser apresentada todas as segundas-feiras, filmes conseguidos pelo representante do cônsul em Santo André, Dante Gerodetti.

1982 - Fundação do Museu Afro-Brasileiro, em Salvador.

1987 – Manchete do Diário: Empresários temem prejuízo na indústria. A repórter Marli Romanini mostrava que a necessidade de realinhamento de preços no setor era urgente.

Fortes chuvas provocam enchentes na região.

1992 – Diário há 30 anos:

O Hospital Municipal de Diadema, no prédio que pertencia ao Samcil até 1990, em Piraporinha, foi inaugurado ontem (6-1-1992), com os primeiros 58 leitos em funcionamento e uma equipe de 550 funcionários.

“Saudade” foi a palavra mais pronunciada ontem (6-1- 1992) durante o vôo de despedida dos aviões Eletra II, da Varig, que por quase 20 anos transportaram passageiros na Ponte Aérea Rio-São Paulo. Os repórteres Liane Uechi (texto) e Leonardo Colosso (fotos) participaram da viagem, e o Banco de Dados do

Diário guarda belíssimas fotos da cobertura.

