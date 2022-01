Matheus Araújo marca nos acréscimos e salva Corinthians de tropeço na Copinha

05/01/2022 | 00:15



Dizem que o camisa 10 é o craque do time e responsável por fazer as coisas diferentes em campo. Nesta terça-feira à noite, em São José dos Campos, Matheus Araújo honrou a pesada camisa ao anotar o gol da vitória corintiana sobre o Resende-RJ, por 2 a 1, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O gol do meia salvou o Corinthians de um castigo contra o time carioca. Ele recebeu cruzamento perfeito de Biro e bateu de chapa, colocado, no canto esquerdo do goleiro para enorme festa da torcida que lotou as arquibancadas.

O jogo em São José dos Campos atrasou 10 minutos no começo justamente por causa da chegada da torcida corintiana. A bola só rolou com todos acomodados. A primeira etapa foi um pouco mais equilibrada, com chances dos dois lados. Os gols, porém, ficaram para a etapa final.

Maior vencedor da Copinha, com 10 títulos, o time paulista dominou as ações na segunda etapa e saiu na frente, com belo gol de Keven, aos 12 minutos. Rodrigo Varanda ainda acertou o travessão, em lance que podia dar tranquilidade à equipe já na reta final do jogo.

Aos 45 do segundo tempo, o capitão Reginaldo saiu jogando errado e armou o contragolpe carioca. O Resende foi para frente com o atacante Caio, de apenas 15 anos. O jovem partiu para cima do corintiano e acabou derrubado na área. Pênalti. Bismark pegou a bola e bateu por baixo do goleiro Gobetti. Saiu provocando a torcida, querendo "ouvir" os gritos.

Vieram os acréscimos e, no primeiro lance bem encaixado, o Corinthians decidiu a vitória. Matheus Araújo tocou para o lateral-esquerdo Biro, na ponta esquerda. O jogador cruzou para dentro da área, rasteiro, nos pés do meia, que definiu.