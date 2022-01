Preso suspeito de matar pai que tentou defender filhos em assalto

Da Redação

05/01/2022 | 00:01



Um jovem de 23 anos foi preso ontem, em Santo André, por envolvimento em assalto, em Mauá, que matou um pai de família e deixou o filho mais velho ferido. O rapaz confessou a participação, mas negou que seja o autor dos disparos que atingiram os integrantes da família. Segundo informações iniciais, o rapaz possui 12 passagens pela polícia e quatro processos por roubo.

A prisão só ocorreu porque o assaltante estava sem os documentos de identificação e foi detido em flagrante por duplo latrocínio em uma unidade de saúde da cidade – ele ainda está com a bala alojada na lombar, mas não corre risco de morte.

O caso aconteceu no último sábado, primeiro dia do ano, quando Aleksandro Carvalho, 44, e os dois filhos, um rapaz de 21 e um adolescente de 16, foram surpreendidos por três indivíduos armados durante passeio de moto. Ao tentar defender o filho mais velho, que resistiu ao assalto e foi baleado no olho e na lateral da cabeça, o pai Aleksandro foi atingido por um tiro no peito.

Mesmo com a bala alojada no corpo, Aleksandro pegou a arma do criminoso e atirou nas costas do homem, que conseguiu fugir com os outros dois comparsas. O pai não resistiu ao ferimento e o filho mais velho está internado em estado grave.

O filho mais novo ficou escondido durante o assalto e após a fuga dos assaltantes ele socorreu o pai e o irmão. A mãe do menino, que não quis se identificar, alega que o jovem está muito traumatizado por conta da situação.

A investigação está sendo conduzida pelo 1° Distrito Policial de Mauá, e a polícia continua na busca pelos outros dois indivíduos que participaram do crime.