Polícia afasta PMs envolvidos em agressões a jovem em Rio Grande da Serra

05/01/2022 | 00:01



Após um vídeo repercutir nas redes sociais, a Polícia Militar afastou dois policiais que foram filmados agredindo um jovem durante abordagem na última sexta-feira, em Rio Grande da Serra. Além do afastamento, foi instaurado inquérito para apurar a conduta dos dois agentes.

As imagens foram feitas por uma moradora da região, que registrou a perseguição policial da janela. No vídeo, os policiais, de moto, tentam impedir a fuga de dois rapazes que também estão em uma moto, quando o veículo derrapa e um jovem tenta fugir a pé. O policial corre atrás do homem e, ao alcançá-lo, passa a desferir socos e pontapés. Logo em seguida é acompanhado pelo outro agente, que mesmo com o jovem imobilizado no chão, continua com a agressão.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que “os dois jovens, de 17 e 18 anos, foram encaminhados à Delegacia de Ribeirão Pires. As investigações prosseguem pela Delegacia de Rio Grande da Serra, responsável pela área do fato”, finaliza o documento.