Dérbi de Mauá abre Copinha na região

Dérek Bittencourt



04/01/2022 | 00:01



O Estádio Pedro Benedetti recebeu ontem os últimos ajustes para sediar pela quarta vez na história uma sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E será palco justamente de uma partida muito significativa: o dérbi local entre o estreante Grêmio Mauaense e o Mauá FC, em sua segunda participação no torneio, a partir das 13h – com presença de público, desde que o torcedor apresente documento que comprove ter completado o ciclo vacinal ou então teste negativo para Covid-19.

Apesar de rivais em campo, Locomotiva e Índio se uniram fora das quatro linhas justamente para possibilitar a realização da Copinha na cidade. Os clubes firmaram parceria para custear a sede no Pedro Benedetti, enquanto a Prefeitura ficou responsável pelas manutenções no estádio.

Ontem, em hotel da cidade, foi realizado evento de apresentação dos times que integram o Grupo 27, composto ainda por Atlético-GO e Volta Redonda-RJ.

EM OSASCO

O Santo André estreia às 17h de hoje, contra o Audax, no Estádio José Liberatti, pela Chave 23. Campeão em 2003, o Ramalhão conta inclusive com atleta que já integrou o elenco profissional, caso do atacante Dioran, que esteve no grupo que disputou o Paulistão e a Série D do Campeonato Brasileiro, ambos em 2021, entre outros jogadores que demonstraram bom desempenho nos jogos treinos preparatórios – o último deles terminou com vitória andreense por 4 a 2 sobre o São Caetano. “Estamos concentrados e preparados para passar de fase”, disse o lateral Renan Carrasco.

Timão estreia hoje contra o Resende

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez títulos, o Corinthians estreia hoje, ao lado de Fluminense e Inter, donos de cinco conquistas cada. Serão 26 jogos das 11h às 21h45.

O Corinthians já não ergue a taça desde 2017. Em busca do 11º título, inicia a trajetória frente ao Resende-RJ, pelo Grupo 15 (São José dos Campos), que terá também River-PI e São José-SP. Atual campeão do torneio e dono de cinco títulos, o Inter debuta frente ao São Raimundo-RR para confirmar o favoritismo no Grupo 25 (em Mogi das Cruzes), o mesmo de Portuguesa (bicampeã) e União Mogi, que também jogarão hoje.

O Fluminense-RJ é outro que estará em campo. O time das Laranjeiras também venceu cinco vezes a competição, mas vive um jejum de anos. O último título foi em 1989. O primeiro desafio é diante do Jacuipense-BA, pelo Grupo 6 (Matão). O outro duelo é entre Fast Clube-AM e Matonense. A dupla campineira também joga. A Ponte Preta (bicampeã da Copinha) estreia diante da Francana, enquanto o Guarani pega o Tanabi. Campeão em 1985, o Juventus desafia a Portuguesa Santista.

Ontem, em Araraquara, o Santos estreou com vitória de virada sobre o Operário-PR, por 2 a 1, pelo Grupo 8.<TL>DB