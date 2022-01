Após passar Ano Novo longe de Neymar Jr., Bruna Biancardi faz desejo para 2022: Amores reais

03/01/2022 | 09:10



Apesar de terem passado o Natal juntinhos, o Ano Novo de Neymar Jr. e Bruna Biancardi foi um pouco diferente do que o esperado pelos fãs do suposto casal. Enquanto o craque do PSG promoveu sua tradicional festa de Réveillon, a influenciadora preferiu comemorar com amigos no Rio de Janeiro - segundo informações do jornal EXTRA.

Mas não foi só isso que deixou os internautas com a pulguinha atrás da orelha. Ao postar um dos primeiros cliques do ano, Biancardi escreveu uma legenda suspeita, que citava, entre os desejos para 2022, amores reais.

Para 2022: saúde, família em paz, amizades leais e amores reais.. coloca aqui nos comentários uma palavrinha do que você quer para o seu ano que começou hoje.

Até a festa de Neymar foi um pouco mais discreta do que o esperado - isso considerando que em 2020 as comemorações duraram uma semana. Inclusive, o craque convidou a cantora gospel Sarah Beatriz para abrir a noite com alguns louvores.

Mais tarde, o palco foi tomado por Rodriguinho e o filho Gaab. Também estiveram na festa Gil do Vigor, Gabi Martins, Tierry e Gabily, ex-affair de Neymar.