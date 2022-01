Com dois gols de Correa, Atlético de Madrid vence e entra no G-4 do Espanhol

02/01/2022 | 14:35



No primeiro jogo de 2022, o Atlético de Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e entrou no G-4 - grupo de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Ángel Correa foi o grande protagonista da partida tendo marcado os dois gols.

Com o resultado positivo, o Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, ultrapassou o rival deste domingo na tabela de classificação e assumiu a quarta colocação. Ambos têm 32 pontos, mas o Rayo Vallecano, com boa campanha nesta temporada, fica em quinto por ter menor saldo de gols (6 a 9).

Em campo, na primeira etapa, o Atlético de Madrid controlou a partida e criou as melhores chances. Aos 22 minutos, Suárez ganhou dividida com o defensor do Rayo Vallecano, saiu na cara do goleiro Zidane, mas finalizou pela linha de fundo. No ataque seguinte, Carrasco fez bela jogada pelo lado direito, cruzou na área e Correa aproveitou o bate-rebate para abrir o placar.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, Correa recebeu cruzamento rasteiro do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi e finalizou de primeira para marcar o seu segundo gol na partida. No ataque seguinte, Thomas Lemar recebeu um passe em profundidade de Suárez, deu um toque para encobrir Zidane, mas a bola passou tirando tinta da trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 21 minutos, Carrasco recebeu uma bola pelo lado direito, limpou o primeiro marcador e infiltrou livre até a área, mas carimbou a trave. Aos 35, Correa teve a oportunidade de marcar o "hat-trick", mas parou em defesa de Zidane, que mandou a finalização do argentino para escanteio.

Em outro jogo deste domingo, o Elche recebeu o Granada e o resultado não saiu do empate sem gols. Com 16 pontos, o time da casa está na 17.ª colocação e tenta ficar longe da zona de rebaixamento. O visitante, com 23, ocupa o 12.º lugar.