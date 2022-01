Ellie Goulding desabafa sobre luta contra ansiedade: Ano mais difícil da minha vida

02/01/2022 | 14:11



Horas antes da virada do ano, Ellie Goulding chocou os fãs ao fazer uma revelação sobre sua saúde mental em uma postagem no Instagram. A cantora escreveu um longo texto onde confessava lutar contra a ansiedade nos últimos meses. A artista, de 35 anos de idade, é casada com o empresário e negociante Caspar Jopling e deu à luz seu primeiro filho, Arthur Ever Winter, em abril deste ano. Apesar das alegrias, ela abriu seu coração e desabafou na rede social sobre as dificuldades do ano de 2021.

Para começar, desejou um Feliz Ano Novo aos fãs e relembrou as recentes conquistas, que incluem ter se tornado mãe, estar cercada de pessoas que a amam e lançar seu primeiro livro. Em seguida, admitiu que, embora o ano tenha sido o melhor de sua vida, ela também lutou.

Feliz Ano Novo a todos... Este ano que passou foi o melhor da minha vida. Tornei-me mãe, a maior alegria que conheci. [...]Contudo, este ano também foi o mais difícil da minha vida. Tenho lutado diariamente, todas as noites, de hora em hora com uma espécie de pânico que nem sabia que existia. Embora os momentos de estar no palco na frente de todos vocês tenham sido dos mais estimulantes e calmantes, este ano eu tenho lutado.

Refletindo sobre o passado, Goulding explicou que a ansiedade ditou muitas partes de sua vida e carreira e a fez passar por momentos muito difíceis, mas que também a tornou quem ela é hoje. Em seguida, deu mais detalhes sobre seu estado atual:

Quero dizer isso no último dia deste ano porque muitos de vocês têm perguntado como estou indo e muitas vezes não obtêm resposta. É porque estou com muito medo de admitir que a resposta é: não muito bem. Eu sinto que algo está quebrado por dentro, algo que ecoou profundamente pelos poucos para quem eu me abri.

Ellie encerrou seu texto incentivando a todos que possam estar se sentindo da mesma maneira a se abrirem e conversarem com aqueles que estão ao seu redor. A cantora também disse que acredita que 2022 será um ano brilhante e positivo.

Para aqueles que estão nisso agora, estamos juntos e podemos superar isso, o mais importante, conversando. Falar e se abrir é o mais difícil e a melhor coisa que você pode fazer. A vida é uma coisa preciosa e ver Arthur crescer a cada dia me dá muitas esperanças. Eu tenho muito amor e energia para qualquer um que esteja passando por isso. Vamos resolver isso juntos. 2022 vai ser um ano brilhante. Energia positiva. Juntos. Encerrando (um pouco) e mandando tanto amor, como sempre, para todos vocês.